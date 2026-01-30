Condenado por torturar a sus animales domésticos a golpes, pisotones e insecticidas

José P.F., de 77 años aceptó una condena de ocho meses de prisión y dos años de inhabilitación para la tenencia de cualquier animal. El atestado policial recogió que el acusado tenía una “afición sádica” consistente en maltratar a los animales de la casa , llegando a manifestar la denunciante que su hermano “disfrutaba haciéndoles daño y viéndolos sufrir”. Entre las prácticas reconocidas, se detalló que a los gatos los pisaba y golpeaba con palos, llegando a sacarle un ojo a uno de ellos debido a la violencia de los golpes. También cruel fue...