Condenado por torturar a sus animales domésticos a golpes, pisotones e insecticidas

José P.F., de 77 años aceptó una condena de ocho meses de prisión y dos años de inhabilitación para la tenencia de cualquier animal. El atestado policial recogió que el acusado tenía una “afición sádica” consistente en maltratar a los animales de la casa , llegando a manifestar la denunciante que su hermano “disfrutaba haciéndoles daño y viéndolos sufrir”. Entre las prácticas reconocidas, se detalló que a los gatos los pisaba y golpeaba con palos, llegando a sacarle un ojo a uno de ellos debido a la violencia de los golpes. También cruel fue...

Jointhouse_Blues
Vaya mierda de condena.
Malinke
Después de dos años puede volver a las andanzas.
¿Pasaría algo porque la prohición fuese para siempre?
antesdarle
Estaría bien que en este tipo de actos se filtrara toda la información personal del condenado. Para que sus vecinos y familiares sepan el hijo de puta con el que tienen que compartir espacio.
