Condenado por falsificar tres firmas en las listas del sindicato de Vox en Stellantis Figueruelas

El trabajador ha aceptado una pena de seis meses de cárcel por un delito de falsedad documental.

8 comentarios
Dakaira #2 Dakaira
Las elecciones sindicales que se
celebraron en 2022 en la planta de Stellantis Figueruelas derivaron en un embrollo judicial a razón de la candidatura que presentó el sindicato Solidaridad, vinculado a Vox desde su fundación en 2020. En sus listas se incluyó a tres candidatos cuyas firmas simuló "de su puño y letra" un compañero, J. P. G., a pesar de que no contaba con el consentimiento ni la autorización de ninguno de ellos para incluirles en dicha candidatura. Así que ayer no le quedó otra opción que reconocer los hechos y aceptar una pena de seis meses de cárcel como autor de un delito de falsedad documental.
2 K 48
sotillo #3 sotillo
#2 No deberían dejarle entrar en la fábrica, estará planeando un accidente para favorecer a Vox y culpar a Sánchez
2 K 42
Dakaira #4 Dakaira
#3 na, no creo si los de vox están con la España que madruga... Habrá sido el perro.

:troll:
0 K 20
Andreham #1 Andreham
Qué tonto, podría haber robado millones de euros y le habría caído sólo el triple.
1 K 18
sat #8 sat
Pillan a uno de VOX haciendo trampas burdas. Da igual cuando leas esto.
0 K 12
#5 poxemita
Lo persiguen por su condición de sindicalisto....
0 K 11
Dakaira #6 Dakaira *
#5 uy mira el que escuchó la gracieta Infantil y viene a repetirla como un lorin bien entrenao... (Tengamos paciencia, que aparecerá el de a las mariscadas)

Lo persiguen por delinquir.
2 K 40
#7 Piscardo_Morao
Otro delincuente certificado por un juez en VOX, es lo que pasa cuando uno de los requisitos para ser de VOX es ser mala persona.
0 K 10

