Condenada a 23 años por degollar a su bebé tras el parto en Palma de Gandía

La Audiencia de Valencia ha condenado a 23 años de prisión a una mujer por el asesinato de su hija recién nacida. La niña nació viva y la muerte se produjo tras degollarla en el baño con un cuchillo. Los médicos concluyeron que no presentaba patologías mentales ni afectadas sus facultades. En el inicio de la causa se contempló la prisión permanente revisable por tratarse de una víctima especialmente vulnerable.Finalmente, el tribunal ha tenido en cuenta el reconocimiento y el acuerdo alcanzado por la defensa en un procedimiento de conformidad