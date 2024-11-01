edición general
Condenada a 23 años por degollar a su bebé tras el parto en Palma de Gandía

La Audiencia de Valencia ha condenado a 23 años de prisión a una mujer por el asesinato de su hija recién nacida. La niña nació viva y la muerte se produjo tras degollarla en el baño con un cuchillo. Los médicos concluyeron que no presentaba patologías mentales ni afectadas sus facultades. En el inicio de la causa se contempló la prisión permanente revisable por tratarse de una víctima especialmente vulnerable.Finalmente, el tribunal ha tenido en cuenta el reconocimiento y el acuerdo alcanzado por la defensa en un procedimiento de conformidad

| etiquetas: asesinato , degollar , bebé , palma de gandía , valencia
Waves #3 Waves
Me parece curioso de lo "sin patologías mentales". ¿Cómo se puede hacer algo así si no es por estar mal de la cabeza?

Si no quieres el hijo, lo tiene fácil para darlo en adopción. Y si vas a hacer una maldad como matarlo, degollarlo es muy mala idea en todos los sentidos.
eldragon_jp #5 eldragon_jp *
#3 fue lo primero que pensé, que era una enferma mental, pero no, se ve que la SS no detecta estas patologías
#4 poxemita *
No me cuadra, debería haber sido PPR, creo que la PPR era capa asesinos múltiples y de personas especialmente vulnerables, y más vulnerable que un recién nacido dudo que haya nadie.

Edit: Vale, me corrijo, no se la han aplicado por acuerdo entre partes.
eldragon_jp #1 eldragon_jp
Que espanto de noticia, joder el mundo esta perdido
#2 Kuruñes3.0
Me han dado literalmente arcadas. hdspm, se electrocuta poco .
