Las comunidades del PP amenazan con boicotear el Plan Estatal que blinda para siempre la vivienda de protección oficial

Para recibir los fondos estatales, el Gobierno central ha impuesto cuatro condiciones: la primera es que se blinden las viviendas de protección oficial (VPO) para que no puedan venderse nunca en el mercado libre -hasta ahora sólo existía un plazo temporal- , la segunda es la cofinanciación de las comunidades, la tercera es que las comunidades compartan los datos de las fianzas para poder seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios y la cuarta, una cláusula antifraude para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes
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La pregunta es: cómo es posible que no sea así en la actualidad y desde siempre?
Si no se esta construyendo
En los 80 se promocionaban 200.000 VPO's al año
Hoy que son mas necesarias que nunca, suerte tenemos si salen 10.000
Sin una medida tal que solo le puedas vender a la administración la vivienda…