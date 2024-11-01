Las comunidades del PP amenazan con boicotear el Plan Estatal que blinda para siempre la vivienda de protección oficial

Para recibir los fondos estatales, el Gobierno central ha impuesto cuatro condiciones: la primera es que se blinden las viviendas de protección oficial (VPO) para que no puedan venderse nunca en el mercado libre -hasta ahora sólo existía un plazo temporal- , la segunda es la cofinanciación de las comunidades, la tercera es que las comunidades compartan los datos de las fianzas para poder seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios y la cuarta, una cláusula antifraude para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes