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Las comunidades del PP amenazan con boicotear el Plan Estatal que blinda para siempre la vivienda de protección oficial

Las comunidades del PP amenazan con boicotear el Plan Estatal que blinda para siempre la vivienda de protección oficial

Para recibir los fondos estatales, el Gobierno central ha impuesto cuatro condiciones: la primera es que se blinden las viviendas de protección oficial (VPO) para que no puedan venderse nunca en el mercado libre -hasta ahora sólo existía un plazo temporal- , la segunda es la cofinanciación de las comunidades, la tercera es que las comunidades compartan los datos de las fianzas para poder seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios y la cuarta, una cláusula antifraude para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes

| etiquetas: pp , boicot , plan , vivienda , protección , oficial
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
SMaSeR #3 SMaSeR
Si hombre!!!! Para no poder regalarlas ni a amigotes ni a fondos buitre como hacen ahora.
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manzitor #1 manzitor
Es que son condiciones infernales... para el business
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Arkhan #2 Arkhan
#1 Son incompatibles con la voluntad básica del partido: robar.
14 K 167
Ludovicio #5 Ludovicio
Claro. Si no como van a poder decir (ellos y sus votantes) que el gobierno central es el responsable del problema de la vivienda.
4 K 64
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Querido votante del PP que trabaja por cuenta ajena y vive de alquiler, está claro que "tu" partido lleva una linea clara en la que no sales para nada beneficiado. A ver si espabilas.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 Al votante del PP le compensa con heces que gobierne su partido.
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#9 Mandri20 *
Que vergüenza de país. El PP es la mierda que caga la mierda. Y sus votantes, moscas que se amontonan en la basura.
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Jack29 #11 Jack29 *
Trazabilidad de la ejecución de obras, contratos y licitaciones transparentes.
La pregunta es: cómo es posible que no sea así en la actualidad y desde siempre?
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Javi_Pina #4 Javi_Pina
Que mona va esta chica siempre
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Autarca #12 Autarca *
Pero que vivienda de protección oficial??? De que hablan??

Si no se esta construyendo

En los 80 se promocionaban 200.000 VPO's al año

Hoy que son mas necesarias que nunca, suerte tenemos si salen 10.000
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jdmf #10 jdmf
Patriotas Unidos por el buen común... de sus intereses.!
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#8 jiji
No sé cuál será el detalle, pero parte de las medidas será papel mojado salvo que se tomen medidas efectivas para evitar el fraude. El clásico de pagar la diferencia entre el precio de VPO y vivienda libre “vendiendo los muebles”.

Sin una medida tal que solo le puedas vender a la administración la vivienda…
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menéame