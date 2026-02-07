Comprender la ideología ultra que se extiende por el planeta: “Hay que temer más el ruido de las pantuflas que el de las botas”

La naturaleza de los nuevos líderes (Trump, Milei, Bukele, etc; Ayuso apunta maneras), tan dados a la hipérbole, la teatralización y a la promoción del culto al líder —incluso, a veces, a la comicidad—, merece la atención de Marty. “No buscan convencer, sino impactar. No buscan construir, sino destruir. Y es por eso por lo que sus militantes y votantes los siguen: por lo que destruyen, por lo que prometen aniquilar. Es un movimiento de venganza y revancha”.Cuestionan los pilares de la modernidad política. (accesible en modo lectura)