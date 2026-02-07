Comprender la ideología ultra que se extiende por el planeta: “Hay que temer más el ruido de las pantuflas que el de las botas”

La naturaleza de los nuevos líderes (Trump, Milei, Bukele, etc; Ayuso apunta maneras), tan dados a la hipérbole, la teatralización y a la promoción del culto al líder —incluso, a veces, a la comicidad—, merece la atención de Marty. “No buscan convencer, sino impactar. No buscan construir, sino destruir. Y es por eso por lo que sus militantes y votantes los siguen: por lo que destruyen, por lo que prometen aniquilar. Es un movimiento de venganza y revancha”.Cuestionan los pilares de la modernidad política. (accesible en modo lectura)
| etiquetas: ultraderecha , radicalización , fascismo , reaccionarios , odio , destruir
Quizá sea ese el problema.
www.elcondensadordefluzo.com/2020/04/periodico-noticias-del-mundo-n-7-
El único despunte de izquierdas que he visto en toda mi vida fue a Pablo Iglesias sacar más de 5.000.000 de votos con Podemos y ya está. Todo lo demás: irrelevancia… » ver todo el comentario
Porque antes de Irene Montero, gente como Labordeta, Julio Anguita, Carmelo Suárez, etcétera... arrasaban en las elecciones frente a Aznar y el PSOE, sí.
Ha sido Irene Montero la culpable de todo. Éstas derrotas electorales e irrelevancia total de la izquierda a la izquierda del PSOE, antes no pasaban.
Quemad a la bruja y todo arreglado.
Y creo que no soy el único.