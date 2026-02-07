edición general
4 meneos
35 clics
Comprender la ideología ultra que se extiende por el planeta: “Hay que temer más el ruido de las pantuflas que el de las botas”

Comprender la ideología ultra que se extiende por el planeta: “Hay que temer más el ruido de las pantuflas que el de las botas”

La naturaleza de los nuevos líderes (Trump, Milei, Bukele, etc; Ayuso apunta maneras), tan dados a la hipérbole, la teatralización y a la promoción del culto al líder —incluso, a veces, a la comicidad—, merece la atención de Marty. “No buscan convencer, sino impactar. No buscan construir, sino destruir. Y es por eso por lo que sus militantes y votantes los siguen: por lo que destruyen, por lo que prometen aniquilar. Es un movimiento de venganza y revancha”.Cuestionan los pilares de la modernidad política. (accesible en modo lectura)

| etiquetas: ultraderecha , radicalización , fascismo , reaccionarios , odio , destruir
3 1 1 K 29 politica
17 comentarios
3 1 1 K 29 politica
Comentarios destacados:    
sleep_timer #2 sleep_timer
La rebelión de los retrasados.
4 K 62
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#4 Entre hay que matar a los negros y a todos los hombres hay que quitarles derechos puesto que son unos violadores. Hay un bonito rango de colores en los que nos movemos la gente normal y razonable.

Quizá sea ese el problema.
4 K 37
sleep_timer #13 sleep_timer
#9 El problema es que la hinternec de las mierdas sociales como twister > ahora se llama X, y esas cosas, no propagan mas que gilipolleces y la gente que no tiene criterio se lo traga todo.
1 K 21
almadepato #17 almadepato
#13 Y esa estupidez se usa para que la gente siga un mantra, en lugar de pensar sobre lo que ve, lee o le cuentan.
0 K 10
#7 intotheflow
Este artículo se entiende mejor si se lee junto a este www.meneame.net/story/andrew-tate-dice-demasiado-inteligente-leer-libr
1 K 18
Supercinexin #14 Supercinexin *
#11 Yo sólo digo que la izquierda es izquierda desde que tengo uso de razón: aquello a lo que todo el mundo insulta, que si demagogos que si idiotas que si no saben nada de economía ni quieren trabajar y sólo quieren vivir del resto, aquello a lo que no votan ni en su casa, aquello que se descalabra en todas las elecciones.

El único despunte de izquierdas que he visto en toda mi vida fue a Pablo Iglesias sacar más de 5.000.000 de votos con Podemos y ya está. Todo lo demás: irrelevancia…   » ver todo el comentario
0 K 17
berkut #1 berkut
Lo que hay que temer es a una izquierda incapaz de empatizar y representar a una mayoría social.
0 K 11
sleep_timer #3 sleep_timer
#1 La izquierda no puede convencer a iletrados. Ese es el problema. El capitalismo ya se ha encargado de tener una sociedad de imbéciles incapacitados mentales.
6 K 79
berkut #4 berkut
#3 Lo que no convence ni a letrados ni a iletrados es Irene Montero, Belarra y compañía.
1 K 20
almadepato #16 almadepato
#4 Si tuviesen el apoyo al unísono de algoritmos orientados a ello, te garantizo que sería todo muy diferente.
0 K 10
autonomator #6 autonomator *
#3 Nada como menospreciar al enemigo para que la altura del guindo se mayor. Y ya si le añadimos el analisis profundo "la culpa es de los demás", el guindo se duplica de altura.
0 K 14
Supercinexin #10 Supercinexin
#1 Resumen de todo: la izquierda debe hacer autocrítica.

Porque antes de Irene Montero, gente como Labordeta, Julio Anguita, Carmelo Suárez, etcétera... arrasaban en las elecciones frente a Aznar y el PSOE, sí.

Ha sido Irene Montero la culpable de todo. Éstas derrotas electorales e irrelevancia total de la izquierda a la izquierda del PSOE, antes no pasaban.

Quemad a la bruja y todo arreglado.
2 K 36
berkut #11 berkut
#10 Mira a Irene Montero, a Belarra y compañía, les deseo lo mejor. Otra cosa es que su discurso me estimule en la actualidad.

Y creo que no soy el único.
0 K 11
Findeton #8 Findeton
Trump y Bukele no tienen nada que ver con Milei. Milei es liberal libertario, y realmente ha bajado gasto e impuestos, además de eliminado regulación.
0 K 9
berkut #12 berkut
#8 Milei es un enfermo mental cuyo hilo conductor de su locura es el discurso libertario, y que es utilizado como muñeco por los grandes acreedores de Argentina.
1 K 28
MonoMico #5 MonoMico
Trump? Extrema derecha? Vamos no me jodas... xD xD
0 K 7

menéame