Competencia plantea limitar la cantidad de autoconsumo que se vierte a la red para prevenir "desequilibrios" como el del 28A

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) plantea limitar el excedente de autoconsumo que se inyecta a la red eléctrica para evitar nuevos desequilibrios de tensión en el sistema, según se desprende de su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se modifican determinados aspectos relativos al autoconsumo. "A medida que se incrementa el número de instalaciones de autoconsumo, y con ellas el volumen de excedentes inyectados a la red, aumentan también los riesgos asociados a potenciales desequilibrios de tensión e
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Por otro lado, ya que la cocomision del mercado y la competencia dan conconsejos tecnicos, pues estaria bien que los colegios de ingenioeros hicieran propuestas ecinomicas
www.elperiodico.com/es/economia/20251008/gobierno-pide-red-electrica-c
El Gobierno quiere que Red Eléctrica cree un grupo de autoconsumidores para monitorizar estas instalaciones y operar, así, el sistema eléctrico "de forma más segura y eficiente en los escenarios de alta penetración de autoconsumo". Así se desprende del proyecto de real… » ver todo el comentario
Para poder verter hay que solicitarlo indicando las características de la instalación, ese registro tiene que existir, alguien debe tenerlo.