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Competencia plantea limitar la cantidad de autoconsumo que se vierte a la red para prevenir "desequilibrios" como el del 28A

Competencia plantea limitar la cantidad de autoconsumo que se vierte a la red para prevenir "desequilibrios" como el del 28A

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) plantea limitar el excedente de autoconsumo que se inyecta a la red eléctrica para evitar nuevos desequilibrios de tensión en el sistema, según se desprende de su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se modifican determinados aspectos relativos al autoconsumo. "A medida que se incrementa el número de instalaciones de autoconsumo, y con ellas el volumen de excedentes inyectados a la red, aumentan también los riesgos asociados a potenciales desequilibrios de tensión e

| etiquetas: cnmc , autoconsumo , vertidos , sobretensiones
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14 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Aas59
Ya empezamos. El oligopolio no quiere competencia.
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#5 Feliberto
A ver que se inventan para prohibir las baterías de sodio cuando cuesten 4 duros y todos los que están en autoconsumo se las pillen y le den portazo al oligopolio eléctrico.
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DaniTC #8 DaniTC
#5 yo tengo baterías y te puedo decir que quien dice eso es que no lo ha pensado dos veces.
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#10 fremen11
Para que obligar a las instalaciones solares de las grandes empresas a instalar baterías, hay que joder al autoconsumidor.....la misma mierda que el.impuesto al sol.......
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#12 Tronchador.
#10 A ver si te crees que las eléctricas tumbaron la red para nada.
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#4 HangTheRich
Libre mercado el que tengo aqui colgado
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ombresaco #6 ombresaco
Ahora mismo, cuando se va la luz en el barrio, las casas se quedan sin electricidad aunque tengan placas solares. No complicar que las viviendas fufuncionaran como islas si no hay electricidad disminuiria las consecuencias de apagones.

Por otro lado, ya que la cocomision del mercado y la competencia dan conconsejos tecnicos, pues estaria bien que los colegios de ingenioeros hicieran propuestas ecinomicas
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Garbns #11 Garbns *
#6 Se quedan sin electricidad por motivos de seguridad y que el inversor que tienen no es híbrido (hasta hace poco eran muy caros y no tan extendidos, hoy ya son la mayoría casi), en mi caso por ejemplo si quiero funcionar en modo isla tendría que volver a cambiar mi inverter y añadir las baterías
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mmlv #14 mmlv
Los hooligans de la libre competencia limitando la competencia. El neoliberalismo nunca decepciona.
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cosmonauta #9 cosmonauta
Esto no era lo del impuesto al sol del PP?
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Relacionada: El Gobierno encomienda a Red Eléctrica crear un panel de autoconsumo para monitorizar estas instalaciones.
www.elperiodico.com/es/economia/20251008/gobierno-pide-red-electrica-c

El Gobierno quiere que Red Eléctrica cree un grupo de autoconsumidores para monitorizar estas instalaciones y operar, así, el sistema eléctrico "de forma más segura y eficiente en los escenarios de alta penetración de autoconsumo". Así se desprende del proyecto de real…   » ver todo el comentario
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sorrillo #13 sorrillo
#1 instalaciones, de las que ni siquiera hay un registro

Para poder verter hay que solicitarlo indicando las características de la instalación, ese registro tiene que existir, alguien debe tenerlo.
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#7 capitan.meneito
No vaya a ser que nos pongamos demasiado verdes.
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#3 caret
Bonita forma de dar la vuelta a la tortilla (con cebolla). Que magos de la manipulación ....
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menéame