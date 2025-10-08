Competencia plantea limitar la cantidad de autoconsumo que se vierte a la red para prevenir "desequilibrios" como el del 28A

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) plantea limitar el excedente de autoconsumo que se inyecta a la red eléctrica para evitar nuevos desequilibrios de tensión en el sistema, según se desprende de su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se modifican determinados aspectos relativos al autoconsumo. "A medida que se incrementa el número de instalaciones de autoconsumo, y con ellas el volumen de excedentes inyectados a la red, aumentan también los riesgos asociados a potenciales desequilibrios de tensión e