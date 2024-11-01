edición general
Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez exige al PP sus datos autonómicos sobre sanidad, dependencia y educación: "Los vamos a analizar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, entre los que se incluye la crisis de los cribados en Andalucía, la gestión de los servicios públicos en las comunidades gobernadas por el PP o cómo afecta la ruptura de Junts a su Ejecutivo. Sigue la última hora de la comparecencia de Sánchez, en directo. Abascal culpa a los migrantes de las listas de espera.

Torrezzno
Y porque no una sanidad pública igual para todos. No acabo de entender por qué es competencia de las comunidades.
1
LoboAsustado
#3 Porque hay mucho sobrino inutil que colocar.
0
intotheflow
#3 La excusa oficial es porque las características propias de cada región (diversidad demográfica, geográfica, etc.) lo hacen más eficaz.
0
kukusu
#3 por que no creemos que desde Quirón Madrid se vaya a gestionar mejor nuestra salud.
0
Torrezzno
#12 precisamente para evitar eso. Primero unos presupuestos sociales, después usarlos de forma equitativa para mejorar la sanidad y educación publica en todo el pais. Con auditorias públicas y privadas, con límite en el tiempo de espera de pruebas de e intervenciones (una cola de prioridad). No parece tan dificil. Lo que hay es mucho mamoneo politico y pocas ganas
0
kukusu
#13 el hecho de centralizar el servicio no garantiza que no haya mamoneo, más bien al contrario, viendo que la mafia tiene muchas posibilidades de hacerse con el gobierno en la próxima legislatura.
0
hdblue
Hay que ser muy estúpido para creerse las mentiras de Abascal
2
Drebian
Lo interesante aquí es lo de los cribados mortales del Partido Privatizador de sobres.

Seguirle el juego a pagascal sólo le viene bien a el. Ni que los migrantes no cotizasen, como él
1
Antipalancas21
El presidente de Vox ha culpado a los migrantes de las listas de espera en los centros de salud españoles. Así, Abascal se ha erigido como portavoz de Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados y ha afeado que "solo en la Comunidad de Madrid se atiende a 200.000 migrantes al año", unos datos que ofreció la presidenta madrileña, a quien ha agradecido que haya hecho pública esa información. "¿Y nos preguntamos por qué hay listas de espera?", ha concluido.
0
Sergio_ftv
#1 Esos migrantes cotizan, por tanto la Comunidad debe adaptar los servicios a según sus cotizantes. Si están más preocupados en "regalar" millonadas a los accionistas de Quirón que en dar un servicio de calidad a sus ciudadanos eso es otra cuestión que debería hacer reflexionar a los votantes.
8
Antipalancas21
#5 Es Rabascal el salvapatrias de la banderita y pulsera, que esperas de el.
0
Shuquel
#5 Y pagan impuestos porque la Sanidad Pública se financia con impuestos.
gesticentro.es/diferencias-seguridad-social-sanidad
0
Carnedegato
Sánchez exigiendo datos al PP sobre sanidad es como un pirómano pidiendo el parte de incendios. En 2025 había 832.000 pacientes en lista de espera y una demora media de 118 días. Más de un millón de citas pendientes. Y según el CIS, más del 50% de los españoles tuvo que ir a urgencias porque no lo atendía su médico. Antes de pedir papeles, podría empezar por explicar por qué su gestión deja a medio país esperando mientras él se hace fotos “analizando”.
0
wata
#8 No termino de entender el comentario. ¿Tiene el gobierno central algún mecanismo de control sobre la sanidad autonómica?
2

