Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez exige al PP sus datos autonómicos sobre sanidad, dependencia y educación: "Los vamos a analizar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, entre los que se incluye la crisis de los cribados en Andalucía, la gestión de los servicios públicos en las comunidades gobernadas por el PP o cómo afecta la ruptura de Junts a su Ejecutivo. Sigue la última hora de la comparecencia de Sánchez, en directo. Abascal culpa a los migrantes de las listas de espera.