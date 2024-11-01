edición general
Comparación del poder militar de la OTAN (sin EE. UU.) frente al de EE. UU. en 2025 [ENG]

En este vídeo comparamos el poder militar de la OTAN sin EE. UU. frente al de Estados Unidos en 2025. Vea el vídeo completo para conocer la fuerza militar de la OTAN y EE. UU. en 2025.

| etiquetas: otan , eeuu , poder militar , ejércitos , armamento
2 comentarios
CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Quitando que tienen 10 veces más armas atómicas no está tan desequilibrado como me esperaba. :shit: :shit: :shit:

De todos modos en caso de conflicto ni de coña iba a ponerse toda la OTAN menos los EEUU contra los EEUU.
#2 Jacusse
Yo me esperaba algo menos de diferencia en aviones...
