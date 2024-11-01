edición general
Cómo Xavier Mortimer realiza su truco de magia de levitación con salto de comba [ENG]  

La particularidad del truco está en que al levitar usa una comba para demostrar al público que no hay ninguna cuerda ni nada que lo esté sujetando. Xavier Mortimer también realizó este truco en televisión: youtu.be/wqGfA126SHU?si=t_cHG7dv4MM1hVMT

#1 varios
Lo que hace la IA. :troll:
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Es un truco de magia preIA.
