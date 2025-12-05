Cómo von der Leyen está modificando la legislación de la UE para Ucrania 5. Diciembre de 2025 (alemán)

Ucrania está al borde de la quiebra. Aunque el país no es miembro de la UE, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, quiere salvarlo con la ayuda de los activos del Banco Central Ruso bloqueados en Bélgica, y para ello recurre a varios trucos. Truco número uno: se declara una situación de emergencia que, en todo caso, solo existe en Ucrania. Sin embargo, la UE no es competente en materia de emergencias financieras, como acaba de constatar el BCE. Truco número dos: se declara que el apoyo a Ucrania es una cuestión existencial para..