Cómo von der Leyen está modificando la legislación de la UE para Ucrania 5. Diciembre de 2025 (alemán)

Ucrania está al borde de la quiebra. Aunque el país no es miembro de la UE, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, quiere salvarlo con la ayuda de los activos del Banco Central Ruso bloqueados en Bélgica, y para ello recurre a varios trucos. Truco número uno: se declara una situación de emergencia que, en todo caso, solo existe en Ucrania. Sin embargo, la UE no es competente en materia de emergencias financieras, como acaba de constatar el BCE. Truco número dos: se declara que el apoyo a Ucrania es una cuestión existencial para..

Ildrain #2 Ildrain
Me parece un artículo interesantísimo! Pero no sería mejor enlazar directamente el de Rafael Poch del primer comentario en lugar del post en alemán?
1 K 26
cocolisto #7 cocolisto
#2 A mi me da igual pero según las normas dicen que es mejor enlazar la fuente original. Por otra parte, nombrar a Poch, para algunos es como nombrar a la bicha, cuando el lo único que hace es una transcripción.
Ya te apuesto que pocos lo leerán.
2 K 48
Ildrain #8 Ildrain
#7 Ah! No sabía.
Es que pensé que como la mayoría del público aquí es hispanohablante era más lógico enlazar directamente la traducción. Pero mira, siempre se aprende algo nuevo. Gracias!
2 K 43
cocolisto #9 cocolisto
#2 Me alegro que te haya gustado.Es muy interesante saber cómo operan y juegan con nosotros los dirigentes de la UE.
1 K 37
Ildrain #11 Ildrain
#9 Es interesante, pero es que hay ciertas cosas que no me terminan de quedar claras. Por ejemplo, en cuestiones relacionadas con relaciones exteriores, que es una competencia que no está cedida a la UE, quien decide es el Consejo por unanimidad, a menos que el Consejo Europeo se ponga de acuerdo para que en un asunto determinado el Consejo pueda decidir por mayoría cualificada. Pero Bélgica rompería esa unanimidad necesaria en ambas instituciones, no se le puede saltar según los propios…   » ver todo el comentario
0 K 6
ElBeaver #10 ElBeaver *
Los rusoplanistas son de lo más ridículo
0 K 7

