Cómo los ricos saquean el planeta y qué pueden hacer los gobiernos para evitar el desastre climático

Desde 1990, el 0,1% más rico produce más contaminación por carbono en un solo día que alguien del 50% más pobre durante todo un año. Así lo determina el último informe que publica este miércoles Oxfam Intermón, El saqueo climático: cómo unos pocos poderosos están llevando al mundo al desastre.
Dejemos de hacer el capulina con noticias absurdas y sensaciónalistas.
El problema climatico no es consecuencia de los ricos, es el sistema.
No caigamos en simplismos por favor.