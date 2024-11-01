edición general
Cómo los ricos saquean el planeta y qué pueden hacer los gobiernos para evitar el desastre climático

Desde 1990, el 0,1% más rico produce más contaminación por carbono en un solo día que alguien del 50% más pobre durante todo un año. Así lo determina el último informe que publica este miércoles Oxfam Intermón, El saqueo climático: cómo unos pocos poderosos están llevando al mundo al desastre.

reithor #2 reithor
Comérselos. Quitar privilegios fiscales, freírlos a impuestos, combatir el fraude, no permitirles saltarse regulaciones medioambientales... Y mil cosas más. Ah, y votar por gobiernos no comprables por multimillonarios que van a ir a conseguir su contribución justa y proporcional al bien común.
#4 Katos
#2 China quemando Carbón ya contamina como 3 europas

Dejemos de hacer el capulina con noticias absurdas y sensaciónalistas.
Yorga77 #1 Yorga77
No van hacer una mierda ya están diciendo "que hay que adaptarse a el cambio climático" :-P
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Cómo los ricos saquean el planeta" para hacer productos, que luego nosotros compramos.
El problema climatico no es consecuencia de los ricos, es el sistema.
No caigamos en simplismos por favor.
#5 Tecar
El capitalismo 2.0 ya no consiste en explotar al trabajador, consiste en explotar el planeta y los recursos públicos en beneficio propio.
