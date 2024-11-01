·
11
meneos
113
clics
Cómo plantar romero
De nombre científico Rosmarinus officinalis, el romero es una planta aromática perenne originaria de la zona mediterránea, que puede llegar a alcanzar alturas de hasta 2 metros.
etiquetas
:
romero
,
cultivo
Jardinería
Jardinería
#1
Dakaira
*
A raíz de la preocupación en este envío:
www.meneame.net/m/Cocíname/dos-recetas-en-una
por los posibles actos delictivos dejo una guía sobre cómo tener romero en casa para evitar posibles multas...
0
K
20
#4
soberao
#2
#1
Hay romero también rastreros que crecen menos y a lo largo en vez de lo alto, son plantas más finas, el Rosmarinus officinalis prostratus,
www.hogarmania.com/jardineria/fichas/arbustos/cultivo-romero-rastrero.
1
K
35
#2
Anfiarao
Matas de romero de dos metros de altura?!?!
0
K
11
#3
Dakaira
#2
si te lo gestionas bien si.
0
K
20
#5
sarcodon
#2
Éste es el que tuve en el huerto. Llegó a estar aún mas alto.
3
K
44
#6
Nokith
#5
Muy bien ese huerto! Yo más o menos tengo algo parecido metido en el olivar. Para el tema de romeros, tomillos y aromáticas, lo mejor es una máquina de esquejes, todo lo que pones ahí, pilla (la foto es de este invierno, meto esquejes en cualquier época, y funciona).
Aquí un vídeo de la filosofía (se puede hacer de muchas maneras).
youtu.be/do7qAegZldE?si=8Uv1A6wUrK4k21-Q
1
K
27
#8
PaulDurden
#5
Muy bueno! Estaba buscando en el disco duro una foto de uno que tengo en una de las huertas pero no la encuentro. Qué pena...
1
K
31
#7
Mandrago
Hoye romero, que no puedo ir, como lo hoyes....ahí te quedas, ah y saluda a Buenafuente.
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
