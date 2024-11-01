edición general
Cómo plantar romero

Cómo plantar romero

De nombre científico Rosmarinus officinalis, el romero es una planta aromática perenne originaria de la zona mediterránea, que puede llegar a alcanzar alturas de hasta 2 metros.

Dakaira #1 Dakaira *
A raíz de la preocupación en este envío:
www.meneame.net/m/Cocíname/dos-recetas-en-una
por los posibles actos delictivos dejo una guía sobre cómo tener romero en casa para evitar posibles multas...
#4 soberao
#2 #1 Hay romero también rastreros que crecen menos y a lo largo en vez de lo alto, son plantas más finas, el Rosmarinus officinalis prostratus, www.hogarmania.com/jardineria/fichas/arbustos/cultivo-romero-rastrero.
Anfiarao #2 Anfiarao
Matas de romero de dos metros de altura?!?!
Dakaira #3 Dakaira
#2 si te lo gestionas bien si.
#5 sarcodon
#2 Éste es el que tuve en el huerto. Llegó a estar aún mas alto.  media
Nokith #6 Nokith
#5 Muy bien ese huerto! Yo más o menos tengo algo parecido metido en el olivar. Para el tema de romeros, tomillos y aromáticas, lo mejor es una máquina de esquejes, todo lo que pones ahí, pilla (la foto es de este invierno, meto esquejes en cualquier época, y funciona).
Aquí un vídeo de la filosofía (se puede hacer de muchas maneras). youtu.be/do7qAegZldE?si=8Uv1A6wUrK4k21-Q  media
PaulDurden #8 PaulDurden
#5 Muy bueno! Estaba buscando en el disco duro una foto de uno que tengo en una de las huertas pero no la encuentro. Qué pena...
Mandrago #7 Mandrago
Hoye romero, que no puedo ir, como lo hoyes....ahí te quedas, ah y saluda a Buenafuente.
