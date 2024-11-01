·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9512
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
7521
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
6093
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5268
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5378
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
548
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
390
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
498
Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon
271
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
566
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
20
clics
Cómo montar "lo de Rufián"
Una guía procedimental sobre la que avanzar hacia una candidatura amplísima de la izquierda
|
etiquetas
:
rufián
,
elecciones
4
1
0
K
45
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
45
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
cenutrios_unidos
Pues da la impresión que tienes miedo. Es como decir en esta santa web cuando un gitano hace algo mal que es gitano.
Yo creo que lo primero que tenemos que ser es claros si queremos lograr algún tipo de objetivo que no sea clavarnos piolets en la espalda mientras VOX sigue subiendo como la espuma.
1
K
24
#1
YSiguesLeyendo
*
hay que empezar por envenenar y que se queden mudas y adormiladas hasta después de las elecciones personas tóxicas de ese "espacio a la izquierda de la PSOE". no voy a poner nombres pero sabemos quiénes son y que les va la vida en ello, su supervivencia en la política institucional en primera línea, depende de que fracase esta iniciativa en plan "por encima de mi cadáver", antes que Rufián y su amplísima candidatura pueda tocar poder, por eso es requisito imprescindible…
» ver todo el comentario
1
K
20
#4
dclunedo
Llama ladrones a todos los Españoles no Catalanes y luego preséntate a liderar toda la izquierda Española ¿Qué podría salir mal?
1
K
17
#5
YSiguesLeyendo
*
NO ES TEMOR A DAR NOMBRES, es que no hago publicidad gratis a personas tóxicas cuyos nombres y apellidos ya están en nuestras mentes. MIEDO UNA MIERDA! si queremos acallar su ruido habrá que empezar por evitar nombrarlos innecesariamente, no? en fin!
0
K
13
#10
Borgiano
"Candidatura amplísima de la izquierda" y no incluye al PSOE al que vota el 80% de la gente de izquierdas en España... en fin.
0
K
8
#2
hakcer_dislexico
*
Puedes nombrarlas sin problema ...
PADEMAS
, la perversion maxima de una idea magnifica.
0
K
7
#3
cenutrios_unidos
#2
No entiendo ese temor a dar nombres, como si no fuesen personajes públicos.
1
K
22
#6
hakcer_dislexico
*
#3
Porque cuando te conviertes en una religion, tienes una legion de acolitos que estan todo el dia dandote por culo con que no te metas con el amado lider (o lidera) porque patatas.
Hay que ser gilipollas para hacer lo que hicieron en Aragon.
1
K
19
#7
TimOtheo
Operación Roca, el spin-off.
0
K
6
#9
xavigo
Cómo montar lo de Rufián:
- Montar partido
- Hablar de lo que le interesa a la gente y cómo lo abordas desde la izquierda
- No priorizar temas minoritarios: dejarás fuera sensibilidades minoritarias a cambio apoyo más transversal
- Ver como los partidos donde las puñetitas del minicolectivo súper prioritario se hunden en la miseria.
- Ver como gente de las izquierdas puñetitas alineada con lo que necesita el país se van a tu partido.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Yo creo que lo primero que tenemos que ser es claros si queremos lograr algún tipo de objetivo que no sea clavarnos piolets en la espalda mientras VOX sigue subiendo como la espuma.
Hay que ser gilipollas para hacer lo que hicieron en Aragon.
- Montar partido
- Hablar de lo que le interesa a la gente y cómo lo abordas desde la izquierda
- No priorizar temas minoritarios: dejarás fuera sensibilidades minoritarias a cambio apoyo más transversal
- Ver como los partidos donde las puñetitas del minicolectivo súper prioritario se hunden en la miseria.
- Ver como gente de las izquierdas puñetitas alineada con lo que necesita el país se van a tu partido.