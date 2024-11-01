edición general
Cómo montar "lo de Rufián"

Una guía procedimental sobre la que avanzar hacia una candidatura amplísima de la izquierda

10 comentarios
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
Pues da la impresión que tienes miedo. Es como decir en esta santa web cuando un gitano hace algo mal que es gitano.

Yo creo que lo primero que tenemos que ser es claros si queremos lograr algún tipo de objetivo que no sea clavarnos piolets en la espalda mientras VOX sigue subiendo como la espuma.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
hay que empezar por envenenar y que se queden mudas y adormiladas hasta después de las elecciones personas tóxicas de ese "espacio a la izquierda de la PSOE". no voy a poner nombres pero sabemos quiénes son y que les va la vida en ello, su supervivencia en la política institucional en primera línea, depende de que fracase esta iniciativa en plan "por encima de mi cadáver", antes que Rufián y su amplísima candidatura pueda tocar poder, por eso es requisito imprescindible…   » ver todo el comentario
#4 dclunedo
Llama ladrones a todos los Españoles no Catalanes y luego preséntate a liderar toda la izquierda Española ¿Qué podría salir mal? :troll:
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo *
NO ES TEMOR A DAR NOMBRES, es que no hago publicidad gratis a personas tóxicas cuyos nombres y apellidos ya están en nuestras mentes. MIEDO UNA MIERDA! si queremos acallar su ruido habrá que empezar por evitar nombrarlos innecesariamente, no? en fin!
#10 Borgiano
"Candidatura amplísima de la izquierda" y no incluye al PSOE al que vota el 80% de la gente de izquierdas en España... en fin.
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico *
Puedes nombrarlas sin problema ... PADEMAS, la perversion maxima de una idea magnifica.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 No entiendo ese temor a dar nombres, como si no fuesen personajes públicos.
hakcer_dislexico #6 hakcer_dislexico *
#3 Porque cuando te conviertes en una religion, tienes una legion de acolitos que estan todo el dia dandote por culo con que no te metas con el amado lider (o lidera) porque patatas.

Hay que ser gilipollas para hacer lo que hicieron en Aragon.
#7 TimOtheo
Operación Roca, el spin-off.
#9 xavigo
Cómo montar lo de Rufián:
- Montar partido
- Hablar de lo que le interesa a la gente y cómo lo abordas desde la izquierda
- No priorizar temas minoritarios: dejarás fuera sensibilidades minoritarias a cambio apoyo más transversal
- Ver como los partidos donde las puñetitas del minicolectivo súper prioritario se hunden en la miseria.
- Ver como gente de las izquierdas puñetitas alineada con lo que necesita el país se van a tu partido.
