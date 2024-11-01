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Cómo Melania Trump provocó un colapso de 12 horas en la Casa Blanca tras discurso sobre Epstein
Como si el presidente no tuviera ya suficientes problemas, su propia esposa volvió a poner repentinamente en el punto de mira sus tratos con Jeffrey Epstein, según afirma Sean O'Grady
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#2
themarquesito
Esa rueda de prensa fue calamitosa, una
excusatio non petita
a gran escala
11
K
178
#4
Bravok1
#2
De libro.
0
K
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#5
Mark_
A día de hoy, ¿hay algún detenido por aparecer en esos papeles?
1
K
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#6
Verdaderofalso
#5
como a los de Panamá Papers, los papeles de Barcenas y otras tantas
1
K
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#7
Albarkas
Me da la sensación de que las ratas empiezan a abandonar el barco.
Melania lejos de ser una víctima inocente de Epstein y Trump es una mujer calculadora y con pocos escrúpulos, que ahora ve que el viejo asqueroso puede caer.
Y no quiere que la hunda con él.
Mi teoría es que ésta señora es una trepa y que entró en los juegos de Epstein buscando un buen futuro, aunque eso fuera humillante y que hizo un trato con el asqueroso naranja cuando se le puso a tiro.
No hay abuso ni engaño: fue un…
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#1
Pivorexico
*
Que Irán y la Colación Espstein están en guerra , no me parece algo que a estas alturas sorprenda .
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#3
Bravok1
Entre todos no hacen uno. El pedófilo no1, genocida demente y presidente electo de eeuu debe es tirándose de los pelos.
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Melania lejos de ser una víctima inocente de Epstein y Trump es una mujer calculadora y con pocos escrúpulos, que ahora ve que el viejo asqueroso puede caer.
Y no quiere que la hunda con él.
Mi teoría es que ésta señora es una trepa y que entró en los juegos de Epstein buscando un buen futuro, aunque eso fuera humillante y que hizo un trato con el asqueroso naranja cuando se le puso a tiro.
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