Cómo mata la hipotermia

Según el diccionario médico-biológico de la Universidad de Salamanca, la hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal baja por debajo de su temperatura normal. Se considera crítico en el momento en el que la temperatura es inferior a 35 ºC, ya que es entonces cuando comienzan las respuestas fisiológicas que intentan mantener la homeostasia. En una fase inicial, en la que nuestra temperatura corporal se sitúa entre 35 y 32 ºC, el hipotálamo, considerado el termostato de nuestro cuerpo, lo percibe y reacciona enviando señales.
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Cuando la temperatura disminuye por debajo de los 28 ºC, el sistema nervioso central reduce notablemente su actividad eléctrica, y la persona entra en coma.
25 ºC y hasta abajo.
Por debajo de los 25 ºC, la situación es irreversible, y se produce un fallo multisistémico, es decir, fallan todos los órganos del cuerpo. En ese instante, ocurre la “paradoja del calentamiento”. Antes de fallecer, el cuerpo envía hacia la piel la sangre caliente del interior y se tiene una fuerte sensación de calor antes de morir.
¿Debe deducirse que te despiertas un momento del coma anterior para sentir calorcito antes de morir?
No deja claro si es una muerte dulce o es mejor la cicuta..