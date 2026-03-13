Cómo mata la hipotermia

Según el diccionario médico-biológico de la Universidad de Salamanca, la hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal baja por debajo de su temperatura normal. Se considera crítico en el momento en el que la temperatura es inferior a 35 ºC, ya que es entonces cuando comienzan las respuestas fisiológicas que intentan mantener la homeostasia. En una fase inicial, en la que nuestra temperatura corporal se sitúa entre 35 y 32 ºC, el hipotálamo, considerado el termostato de nuestro cuerpo, lo percibe y reacciona enviando señales.