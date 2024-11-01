·
6
meneos
69
clics
¿Cómo diferenciar un pollito de una pollita?
Diana nos enseña a diferenciar entre pollitos machos y hembras. Las hembras tienen rabo y no tienen cresta; los machos no tienen rabo y tienen cresta.
#6
pepel
Preguntándole al gallo.
0
K
20
#3
jonolulu
Por los huevos
1
K
18
#11
Antipalancas21
#3
Por el rabo.
0
K
16
#1
mcfgdbbn3
*
Los japoneses siempre han sido unos expertos en esto.
Por cierto... ¿Existe alguna experiencia más suave que meter una mano en una caja llena de
#pollitos
?
0
K
12
#5
Glidingdemon
#1
según lo que agarres, puede ser que sean los huevos.
1
K
19
#8
obmultimedia
Que uno es para pasar una noche de fiesta y la otra da pena.
0
K
11
#15
pip
Las hembras tienen rabo
Que poco intuitiva es la pollilogía.
0
K
11
#12
mecheroconluz
El primero tiene dos ojos y el segundo uno.
0
K
10
#9
otro_nick_mas_nuevo
Muy interesante, hasta ahora solo sabía diferenciar pollitos y pollitas de poyones.
0
K
9
#4
ThePato
Me ha recordado al chiste:
- qué diferencia hay entre una polla y una silla ?
0
K
9
#7
D303
*
#4
Termina el chiste que no lo pillo. Vale lo busque jajajajajja
1
K
18
#13
Sr.No
*
#7
Si no sabes diferenciar una de otra, ten cuidado dónde te sientas
1
K
22
#14
D303
#13
jajajajaj
0
K
9
#2
Spirito
*
Yo había leído: ¿Cómo diferenciar un político de una polilla?
Estoy fatal ya.
0
K
8
#10
DayOfTheTentacle
La pollita se mete en el pollito
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
