¿Cómo diferenciar un pollito de una pollita?

¿Cómo diferenciar un pollito de una pollita?  

Diana nos enseña a diferenciar entre pollitos machos y hembras. Las hembras tienen rabo y no tienen cresta; los machos no tienen rabo y tienen cresta.

pepel #6 pepel
Preguntándole al gallo.
jonolulu #3 jonolulu
Por los huevos
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#3 Por el rabo.
#1 mcfgdbbn3 *
Los japoneses siempre han sido unos expertos en esto.

Por cierto... ¿Existe alguna experiencia más suave que meter una mano en una caja llena de #pollitos? :->
Glidingdemon #5 Glidingdemon
#1 xD xD xD según lo que agarres, puede ser que sean los huevos.
obmultimedia #8 obmultimedia
Que uno es para pasar una noche de fiesta y la otra da pena.
pip #15 pip
Las hembras tienen rabo

Que poco intuitiva es la pollilogía.
mecheroconluz #12 mecheroconluz
El primero tiene dos ojos y el segundo uno.
#9 otro_nick_mas_nuevo
Muy interesante, hasta ahora solo sabía diferenciar pollitos y pollitas de poyones.
ThePato #4 ThePato
Me ha recordado al chiste:

- qué diferencia hay entre una polla y una silla ?



:troll:
D303 #7 D303 *
#4 Termina el chiste que no lo pillo. Vale lo busque jajajajajja
Sr.No #13 Sr.No *
#7 Si no sabes diferenciar una de otra, ten cuidado dónde te sientas :troll:
D303 #14 D303
#13 jajajajaj
Spirito #2 Spirito *
Yo había leído: ¿Cómo diferenciar un político de una polilla? xD

Estoy fatal ya. xD
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
La pollita se mete en el pollito
menéame