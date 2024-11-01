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Cómo dejar de ser un ‘workaholic’: qué hacer si sientes que el trabajo está consumiendo toda tu vida

Cómo dejar de ser un ‘workaholic’: qué hacer si sientes que el trabajo está consumiendo toda tu vida

Todos tenemos un ‘workaholic’ en nuestro entorno. Si eres tú, es momento de que asumas que el trabajo no debe dominar tu vida.

| etiquetas: workaholic , adicción , trabajo
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6 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
carademalo #1 carademalo
Leerte la biografía de Santiago Abascal.
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Guanarteme #6 Guanarteme
Una adicción socialmente bien vista... Como la de al ejercicio físico o el alcoholismo en sociedad.....
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hdblue #2 hdblue
Consejo de vida gratis:

A ver, idiota, NO VAS A HEREDAR LA EMPRESA.
En cuanto sea más rentable tirarte a la calle que tenerte en nómina, te tirarán sin pensarlo ni un segundo.
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#4 eipoc
#2 exacto, y si eres de esos que se piensan que por estar en una oficina moderna y tener un sueldo decente es porque les caes bien debes recordar que si no te tienen trabajando en un sótano con dos velas es porque hemos luchado por nuestros derechos y tienen miedo, así que prefieren ponerte una zanahoria, pero recuerda que no eres tú, es la rentabilidad y el miedo.
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reivaj01 #5 reivaj01
#2 He hablado con mi padre, el dueño de la empresa, y jura y perjura que si que la heredaré.
Está tarde, en el club de campo, le preguntaré a mi madre.
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#3 encurtido
Para mí es bastante cultural, heredado de otros tiempos. Hemos tenido referentes negativos como es ver a nuestras madres ocuparse de las tareas domésticas, como el que nuestros padres sean unos señores que vienen a cenar, con su empleo regular de 8 a 20h y los findes/festivos trabajan en otra actividad.
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menéame