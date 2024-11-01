Cómo la crisis del agua en Irán podría provocar su colapso  

Sumérgete en el corazón de una de las crisis hídricas más graves de nuestro tiempo. Este documental de Historia Geopolítica expone la alarmante situación del agua en Irán, un país al borde del colapso ecológico. Descubre cómo la mala gestión, la sobreexplotación y una "mafia del agua" están secando sus lagos, ríos y acuíferos, dejando un paisaje desolador