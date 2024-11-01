edición general
Cómo la crisis del agua en Irán podría provocar su colapso

Cómo la crisis del agua en Irán podría provocar su colapso  

Sumérgete en el corazón de una de las crisis hídricas más graves de nuestro tiempo. Este documental de Historia Geopolítica expone la alarmante situación del agua en Irán, un país al borde del colapso ecológico. Descubre cómo la mala gestión, la sobreexplotación y una "mafia del agua" están secando sus lagos, ríos y acuíferos, dejando un paisaje desolador

duende #1 duende *
Documental de septiembre del 2025, donde nos muestras las causas de la que en mi opinión será la inevitable caída del régimen Iraní, y un probable colapso del país.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 Las zonas rurales eran donde tenian mas apoyo....ya ni eso.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
¿Crisis del agua? Pero yo había leído que las protestas las organizaba el Mossad y la CIA
silvano.jorge #12 silvano.jorge
#10 también habrás oído que la tierra es plana
#2 poxemita
Otro país que montó una revolución porque estaba muy mal con el Shá, y que a la vuelta de casi 50 años está igual o peor.
#11 CrudaVerdad
Sequía: Destruye imperios sin posibilidad alguna de resurgir.
duende #3 duende
También es muy interesante este vídeo sobre la situación actual
www.youtube.com/watch?v=IM3QNVeUSN4
