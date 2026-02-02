edición general
14 meneos
24 clics
El comité de expertos de Yolanda Díaz plantea que los trabajadores tengan al menos un 2 % de la empresa

El comité de expertos de Yolanda Díaz plantea que los trabajadores tengan al menos un 2 % de la empresa

El informe encargado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a un comité de expertos internacionales sobre la democracia en el trabajo propone que al menos un 2 % de la empresa sea propiedad o esté gestionada por los trabajadores, un porcentaje mínimo que sube al 10 % para las grandes corporaciones. «Dos promesas para quienes trabajan: Voz y Propiedad» El informe presentado este lunes bajo el titulo «Dos promesas para quienes trabajan: Voz y Propiedad», también propone que un tercio de los puestos del consejo de administración lo ocupen los

| etiquetas: yolanda díaz , empresa , trabajadores
11 3 0 K 128 actualidad
16 comentarios
11 3 0 K 128 actualidad
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¡Hostia!
Por fin una medida socialista de verdad (el resto, son siendo generosos socialdemócratas).

Dar medios de producción a los trabajadores.

Los porcentajes son pequeños, no es un cambio de manos de los medios de producción (no es % suficiente para que decidan los trabajadores), pero es un comienzo.
3 K 37
Dene #3 Dene
#2 muchas veces es interesante el acceso a información corporativa a la que se tiene derecho como accionista, aunque sea un % mínimo ...
a veces es mas util tener esa info que el dividendo que dé ese 2%.
3 K 41
UnoYDos #5 UnoYDos
#2 Justo venía a decir eso. No veas las discusiones que tengo con la gente cuando llaman a Sumar y Podemos comunistas. Ya se le llama comunismo o socialismo a cualquier cosa que no sea derecha.
3 K 40
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
#5 Son comunistas pero usan la tactica de la sociedad fabiana (recomiendo buscar su logotipo) que es ir metiendo el comunismo poco a poco, para que no se note
0 K 9
UnoYDos #10 UnoYDos *
#9 Son cosas muy distintas a mi juicio. Sumar y Podemos (a los que suelen llamar comunistas) no han ido haciendo nada gradualmente. Aquí creo que podemos aplicar que hasta un reloj roto da la bien la hora dos veces al día.
0 K 7
#11 username
#9 y tanto que no se nota. Eso último lo están haciendo estupendamente :troll:
1 K 17
powernergia #12 powernergia
#9 "ir metiendo el comunismo poco a poco,"

Claro, en estos últimos años nos hemos vuelto un poco mas comunistas sin darnos cuenta.

#5
3 K 39
Febrero2034 #7 Febrero2034
#2 Ser autonomo es ser dueño de los medios de producción, y no veas la gracia q hace fiscalmente
0 K 7
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#7 Decía mi abuela que quien por su gusto duerme en el suelo, no hay que tenerle duelo.

Las posibilidades de ser asalariado o constituir empresa, siempre están ahí.
0 K 12
Imag0 #4 Imag0
Ahora sí vais a heredar la empresa, ánimo chavales!
1 K 23
cosmonauta #16 cosmonauta *
#15 En efecto! Ese el el problema! Pero en lugar de eso proponen hacer accionistas a los trabajadores. Que yo lo veo de puta madre, ojo, pero no me parece precisamente de izquierdas. En todo caso, socialdemocracia o liberales tipo Alemania.

Es una medida de las que podría llevar Junts en su programa. Y no descarto incluso que la haya llevado.
0 K 15
cosmonauta #14 cosmonauta
Y como lo hacemos con los contratos de un día? O por qué la tributación con stock options es tan mala?

Estos tipos son unos demagogos. No hay más.
0 K 15
#15 Setis
#14 A lo mejor el problema son los contratos de un día.
0 K 7
Fedorito #1 Fedorito
¿Democracia en el trabajo? anda que...

Muy bonito lo del 2% siempre que se tengan beneficios.
0 K 10
Febrero2034 #6 Febrero2034
No me parece mala idea, si la empresa si que lo quiere y el trabajador acepta la contraparte, que es que tenga q poner de su bolsillo ese 2% cuando la empresa vaya mal.

Puede ser una medida de empujar, pero habria q ver el tipo fiscal, q es donde está el follón. Esto son como las Stock Options.
0 K 7
Pyrefox #13 Pyrefox
#6 a la empresa si esta cotizada le tiene que dar igual, el tema es la compra de ese 2 %. En las SL y SLU y todo eso vas apañaoo
0 K 7

menéame