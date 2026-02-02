El comité de expertos de Yolanda Díaz plantea que los trabajadores tengan al menos un 2 % de la empresa

El informe encargado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a un comité de expertos internacionales sobre la democracia en el trabajo propone que al menos un 2 % de la empresa sea propiedad o esté gestionada por los trabajadores, un porcentaje mínimo que sube al 10 % para las grandes corporaciones. «Dos promesas para quienes trabajan: Voz y Propiedad» El informe presentado este lunes bajo el titulo «Dos promesas para quienes trabajan: Voz y Propiedad», también propone que un tercio de los puestos del consejo de administración lo ocupen los
Por fin una medida socialista de verdad (el resto, son siendo generosos socialdemócratas).
Dar medios de producción a los trabajadores.
Los porcentajes son pequeños, no es un cambio de manos de los medios de producción (no es % suficiente para que decidan los trabajadores), pero es un comienzo.
a veces es mas util tener esa info que el dividendo que dé ese 2%.
Claro, en estos últimos años nos hemos vuelto un poco mas comunistas sin darnos cuenta.
#5
Las posibilidades de ser asalariado o constituir empresa, siempre están ahí.
Es una medida de las que podría llevar Junts en su programa. Y no descarto incluso que la haya llevado.
Estos tipos son unos demagogos. No hay más.
Muy bonito lo del 2% siempre que se tengan beneficios.
Puede ser una medida de empujar, pero habria q ver el tipo fiscal, q es donde está el follón. Esto son como las Stock Options.