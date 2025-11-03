La comisión de la DANA de Les Corts cita a Pedro Sánchez, Montero y Ribera el día 11

La Mesa de la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts Valencianes ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera. Además, se va a citar para ese mismo día en la comisión de Les Corts a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Vale