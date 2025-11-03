edición general
8 meneos
15 clics

La comisión de la DANA de Les Corts cita a Pedro Sánchez, Montero y Ribera el día 11

La Mesa de la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts Valencianes ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera. Además, se va a citar para ese mismo día en la comisión de Les Corts a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Vale

| etiquetas: dana , pedro sánchez , les corts , comisión
8 0 0 K 100 actualidad
10 comentarios
8 0 0 K 100 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿Y no cita a Trump, Putin, al papa León y a Vinicius? :roll:
6 K 81
#1 tobruk1234
Pa que, no tuvieron bastante con hacer el ridiculo en el senado.
5 K 69
#7 Albarkas
La semana que viene citarán a la virgen de los desamparados, a la virgen de la cueva (por eso del "que llueva, que llueva...") a PITINGO y a Melendi.
A todos menos al atajo de inútiles que tenían potestad de hacer algo en su momento.
1 K 40
#9 cybermouse
#7 A la Virgen de los Desamparados ni nombrarla colega, n sabes tu lo que te juegas. Al "geperudeta" es innombrable e intocable. Lavate la boca con peróxido de cloro y el tecado con salfuman :troll:.
Per ofrenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar..noves glories aspañaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...:D
0 K 8
LostWords #8 LostWords *
Lo que quieren es establecer una conexión entre el desastre de Valencia con el gobierno, aunque sepán que no hay esa conexión. Acabará la presentación sin ninguna conclusión pero muchos dirán que el presidente del gobierno ha demostrado que no estaba al corriente como era su obligación (algunos piensan que cuando te hacer presidente del gobierno adquieres poderes para gestionarlos todo), que oculta algo, ...
Que la gente asocie mentalmente al Presidente del Gobierno con el desastre de Valencia que debía ser gestionado por la Generalitad. La preguntas son lo de menos.
2 K 38
#10 cybermouse
#8 "Si quieren ayuda que la pidan" Esa es la letania sacada de contexto, la media mentira, la manipulacion que quieren que quede. La idea estirar esa estrategia hasta que tenga tamaño suficiente para tapar a 223 muertos.
1 K 19
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Enlace corregido, que estaba dando un error 404
1 K 31
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Me parece genial, todo lo que ayude a impedir que el PP vuelva a ganar en Valencia bienvenido sea.
1 K 31
wildseven23 #4 wildseven23
Esta peña está desquiciada. El problema es que los fachapobres de sus votantes se creen estas bobadas.
1 K 27
#3 Albarkas *
Editado
0 K 20

menéame