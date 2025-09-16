La apertura de la “temporada” de falsas banderas en Europa tiene fines claros: -justificar despliegues militares y sanciones contra Rusia. Incrementar la influencia de la OTAN y consolidar el poder de aliados estratégicos.Favorecer la industria bélica y fondos internacionales, mientras los ciudadanos pagan el coste. Distracción de problemas internos, pobreza y gastos sociales insuficientes. La historia demuestra que quienes controlan la narrativa—gobiernos, medios y poderes económicos—siempre ganan, mientras los ciudadanos soportan la carga.
