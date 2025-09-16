edición general
2 meneos
11 clics

Comienza una nueva temporada de ataques de falsa bandera

La apertura de la “temporada” de falsas banderas en Europa tiene fines claros: -justificar despliegues militares y sanciones contra Rusia. Incrementar la influencia de la OTAN y consolidar el poder de aliados estratégicos.Favorecer la industria bélica y fondos internacionales, mientras los ciudadanos pagan el coste. Distracción de problemas internos, pobreza y gastos sociales insuficientes. La historia demuestra que quienes controlan la narrativa—gobiernos, medios y poderes económicos—siempre ganan, mientras los ciudadanos soportan la carga.

| etiquetas: operaciones falsa bandera , gobernantes belicistas-pueblo pacifista
1 1 3 K 0 actualidad
5 comentarios
1 1 3 K 0 actualidad
suppiluliuma #3 suppiluliuma
Resumen de este envío: pobrecita Rusia que no le dejan invadir en paz. ¡Viva el imperialismo!
1 K 18
#1 tierramar
Relativamente habituales en el siglo XX, las operaciones “de falsa bandera” se llevan a cabo de forma clandestina para culpar al enemigo. En el siglo XXI, Europa y la guerra en Ucrania han mostrado su continuidad:
Ataque ruso a Polonia: una estúpida falsa bandera improvisada. Polonia invocó el artículo 4 del Estatuto de la OTAN tras ser sobrevolada por 19 drones caseros, sin explosivos y prácticamente inútiles para vigilancia o ataque. La reacción polaca y báltica busca generar alarma y…   » ver todo el comentario
0 K 17
powernergia #4 powernergia
Del bulero de Alfonso Rojo ni entrar en el sitio.
1 K 17
Andreham #2 Andreham
Antes de que vengan los pesados de los zazis y la profesora, te recomiendo evitar soltar noticias tan seguidas y con un sesgo tan obvio si lo que quieres es que haya un mínimo atisbo de debate.
0 K 7
#5 pozz
Ridicula proapganda prorrusa.
0 K 7

menéame