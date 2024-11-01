La CNMC prepara un plan antiapagones que refuerce la seguridad de suministro

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha el proceso para consolidar de forma definitiva un paquete de reformas técnicas clave destinadas a proteger la estabilidad del sistema eléctrico peninsular y blindar la seguridad del suministro. Tras comprobar que su aplicación temporal ha logrado reducir de forma efectiva los riesgos derivados de las bruscas variaciones de tensión sin generar efectos adversos sobre el mercado, el regulador avanza ahora hacia su incorporación permanente en la normativa operativa.