edición general
7 meneos
9 clics
La CNMC prepara un plan antiapagones que refuerce la seguridad de suministro

La CNMC prepara un plan antiapagones que refuerce la seguridad de suministro

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha el proceso para consolidar de forma definitiva un paquete de reformas técnicas clave destinadas a proteger la estabilidad del sistema eléctrico peninsular y blindar la seguridad del suministro. Tras comprobar que su aplicación temporal ha logrado reducir de forma efectiva los riesgos derivados de las bruscas variaciones de tensión sin generar efectos adversos sobre el mercado, el regulador avanza ahora hacia su incorporación permanente en la normativa operativa.

| etiquetas: cnmc , ree , regulación
6 1 0 K 80 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 80 actualidad
cocolisto #3 cocolisto
¿Que debemos?.
0 K 20
pepel #5 pepel
Que refuerce el incremento de la factura eléctrica.
0 K 18
#1 sportz_yugoslavs
Si es de la CNMC, es bueno.

Bueno para las eléctricas
0 K 8
taSanás #2 taSanás
Ya noto como engorda la factura…
0 K 7
#4 endy
Aún se oyen ecos de aquello de que un apagón era imposible
0 K 7
DaniTC #6 DaniTC *
#4 los ecos que se oyen son los rebuznos de ciertos irresponsables que intentaron hacer del apagón la nueva normalidad en España pintanto al sistema eléctrico como chapucero al nivel del sistema cubano cuando REE ha demostrado cómo hacer las cosas que no vuelva a pasar y con un plan de futuro.

Muchos han hecho su agosto con el miedo. Vendiendo baterías y generadores preparándonos para el caos. La realidad es que no ha pasado más veces y ellos se han llenado los bolsillos gracias al pánico de la gente.

Hay que buscar responsabilidades con el apagón, pero no tenemos que olvidarnos de los vendehumos que se han lucrado con el miedo.
1 K 22

menéame