El clima de Europa está cambiando rápidamente: así es como está afectando a las personas y a la economía

La información más reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente muestra que, aunque se están realizando progresos, el estado del medio ambiente se está deteriorando. Europa es el continente que se está calentando más rápidamente y las pérdidas económicas y sociales derivadas de los fenómenos relacionados con el clima están aumentando, con más de 738 000 millones de euros (643 000 millones de libras esterlinas) en pérdidas entre 1980 y 2023, y más de 162 000 millones de euros en los últimos tres años. [eng]
Mientras a mover el contenido climático y bajamos precios de las casas y salvamos vidas. Todo cuadra
El turismo actual, de masas, el que expulsa a los vecinos de las ciudades, el que arrasa la costa, el que te vende experiencias sintéticas...¿ese turismo? No sirve de nada. Los… » ver todo el comentario
Como cómputo general, en España, el turismo representa el 12% del PIB a pesar de recibir casi 100 millones de turistas en 2025. Si el turismo generase riqueza real, las zonas más turísticas (Cataluña, Andalucía y Madrid) deberían estar mejorando la vida de sus habitantes de una forma nunca vista antes. ¿Está ocurriendo? NO. Al revés. El turismo de masas supone echar a la gente de sus casas, subir alquileres y sueldos mínimos.
La diferencia es que antes con el SMI alquilabas un piso y vivías y ahora no te da ni para salir de casa de tus padres. Que te vayas a casi 20 años atrás para comparar ya desmonta en sí mismo tu argumento.
No creo que con esa comparación convenzas a los jóvenes que han terminado hoy su carrera, están trabajando, y aún así no pueden pagar un alquiler.
Y ahora mi situación personal entonces: en 2013 empecé a trabajar en el mejor hotel de mi ciudad, pagaban unos 900 largos y mi alquiler entonces eran 450 por un ático de 45 metros cuadrados en el centro de la ciudad, pero en una zona… » ver todo el comentario
En primer lugar dices que en 2013 en tu ciudad el precio del m2 era 7,6€ y que un piso de 50m costaba 500€. Pues aprende a multiplicar porque 7,6 x 50 son 380€ y no 500€.
Después lo basas todo en “mi experiencia personal” que es el equivalente a un “tengo un cuñado que sabe mucho y dice que…”
En fin…
Mi experiencia personal puede no servirte para nada, al fin y al cabo sólo estoy dando una opinión. Lo que si es cierto es que en esas fechas el SMI era el que era, mi alquiler era el que era, mi sueldo era el que era y lo que está claro es que lo que si se ha aumentado es el SMI, los alquileres mucho más, y los sueldos no.
En fin.
"Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística y es que el buen tiempo, el buen clima, prácticamente dominan y los meses de frío se están reduciendo muchísimo, y las temporadas turísticas se está ampliando por los extremos".
Estamos a mediados de octubre y ayer hicieron 24°C.
Chapasman puede decir lo que quiera, la realidad es tozuda de cojones, asi que cuando empieces a ver que las cosas a tu alrededor se desmoronan, repite muy alto, que pesados son.