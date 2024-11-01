El clima de Europa está cambiando rápidamente: así es como está afectando a las personas y a la economía

La información más reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente muestra que, aunque se están realizando progresos, el estado del medio ambiente se está deteriorando. Europa es el continente que se está calentando más rápidamente y las pérdidas económicas y sociales derivadas de los fenómenos relacionados con el clima están aumentando, con más de 738 000 millones de euros (643 000 millones de libras esterlinas) en pérdidas entre 1980 y 2023, y más de 162 000 millones de euros en los últimos tres años. [eng]