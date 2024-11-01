edición general
8 meneos
47 clics
El clima de Europa está cambiando rápidamente: así es como está afectando a las personas y a la economía

El clima de Europa está cambiando rápidamente: así es como está afectando a las personas y a la economía

La información más reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente muestra que, aunque se están realizando progresos, el estado del medio ambiente se está deteriorando. Europa es el continente que se está calentando más rápidamente y las pérdidas económicas y sociales derivadas de los fenómenos relacionados con el clima están aumentando, con más de 738 000 millones de euros (643 000 millones de libras esterlinas) en pérdidas entre 1980 y 2023, y más de 162 000 millones de euros en los últimos tres años. [eng]

| etiquetas: europa , cambio climático
7 1 1 K 93 actualidad
18 comentarios
7 1 1 K 93 actualidad
Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Lo que os llevo diciendo 1 año, que niegan el cambio climático para no molestar el chiringuito del turismo que genera pobreza, pues también muerte. Es literalmente criminal, menos mal que pronto a los podremos juzgar ante la ONU a abascal, Mazón, la alcaldesa de valencia todos por negarlo, al banquillo

Mientras a mover el contenido climático y bajamos precios de las casas y salvamos vidas. Todo cuadra
5 K 64
Mark_ #4 Mark_
#2 GRACIAS. Creo que es de las pocas veces que he leído por aquí que el turismo NO GENERA RIQUEZA, genera supervivencia (o pobreza). Ocho años me he pegado trabajando en el hotel más lujoso de mi ciudad y mi nómina sólo pasaba por encima de los 1000 euros si hacía todas las noches del mes, y aún así no llegaba a 1300.

El turismo actual, de masas, el que expulsa a los vecinos de las ciudades, el que arrasa la costa, el que te vende experiencias sintéticas...¿ese turismo? No sirve de nada. Los…   » ver todo el comentario
3 K 33
Raziel_2 #6 Raziel_2
#4 Borra la agricultura y la ganadería. A medida que los recursos escasean, el sector primario es el que mas rapido se ve afectado.
0 K 11
Mark_ #9 Mark_
#6 España durante bastantes años basó su economía en dos cosas: construcción y turismo. Ese tipo de economía es el mismo que puede haber en Indonesia, Tailandia, Vietnam, Mozambique o Marruecos, en su día.

Como cómputo general, en España, el turismo representa el 12% del PIB a pesar de recibir casi 100 millones de turistas en 2025. Si el turismo generase riqueza real, las zonas más turísticas (Cataluña, Andalucía y Madrid) deberían estar mejorando la vida de sus habitantes de una forma nunca vista antes. ¿Está ocurriendo? NO. Al revés. El turismo de masas supone echar a la gente de sus casas, subir alquileres y sueldos mínimos.
2 K 33
sotillo #10 sotillo
#4 Es que cada década que pasa es peor y los sueldos una mierda
0 K 11
Mark_ #11 Mark_
#10 bueno al menos el SMI ahora es casi el doble que en 2007. Algo es algo.
0 K 11
Sandilo #14 Sandilo
#11 Si, y 9 veces más que en 1985 ya que veo que te vas a décadas atrás.

La diferencia es que antes con el SMI alquilabas un piso y vivías y ahora no te da ni para salir de casa de tus padres. Que te vayas a casi 20 años atrás para comparar ya desmonta en sí mismo tu argumento.

No creo que con esa comparación convenzas a los jóvenes que han terminado hoy su carrera, están trabajando, y aún así no pueden pagar un alquiler.
0 K 6
Mark_ #15 Mark_
#14 lo siento, pero no. Te daría la razón si la tuvieras, pero en 2013 el SMI era de 645,30, y en aquellas fechas el precio del metro cuadrado de alquiler en el centro de mi ciudad rondaba los 7'6 euros, es decir: un piso de 50m2 te salía a 500 euros como mínimo.

Y ahora mi situación personal entonces: en 2013 empecé a trabajar en el mejor hotel de mi ciudad, pagaban unos 900 largos y mi alquiler entonces eran 450 por un ático de 45 metros cuadrados en el centro de la ciudad, pero en una zona…   » ver todo el comentario
0 K 11
Sandilo #16 Sandilo
#15 Tu comentario no hay por dónde cogerlo. Es un despropósito en sí mismo.

En primer lugar dices que en 2013 en tu ciudad el precio del m2 era 7,6€ y que un piso de 50m costaba 500€. Pues aprende a multiplicar porque 7,6 x 50 son 380€ y no 500€.

Después lo basas todo en “mi experiencia personal” que es el equivalente a un “tengo un cuñado que sabe mucho y dice que…”

En fin…
0 K 6
Mark_ #17 Mark_
#16 pues...tienes razón, disculpa, me he equivocado con el cálculo del m2 aunque el precio del alquiler que he dado es correcto: pagaba 450 por un ático en un tercero, sin ascensor, sin aislante y sin aire acondicionado (que en una ciudad como la mía es muy importante).

Mi experiencia personal puede no servirte para nada, al fin y al cabo sólo estoy dando una opinión. Lo que si es cierto es que en esas fechas el SMI era el que era, mi alquiler era el que era, mi sueldo era el que era y lo que está claro es que lo que si se ha aumentado es el SMI, los alquileres mucho más, y los sueldos no.

En fin.
0 K 11
io1976 #18 io1976 *
#2 Pero qué dices chalao?!?! Tú has escuchaste a Nuria Montes, la que fue consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, el fichaje estrella de Mazón venido del lobby turístico...
"Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística y es que el buen tiempo, el buen clima, prácticamente dominan y los meses de frío se están reduciendo muchísimo, y las temporadas turísticas se está ampliando por los extremos".
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Por hablar de esto en otro meneo piden apedrearme, para que veais como es la banda del genocidio

Relacionada: Los 141 riesgos del cambio climático en España: la pérdida de biodiversidad, la subida del mar y otras 15 problemáticas que son casi irreversibles www.meneame.net/story/141-riesgos-cambio-climatico-espana-perdida-biod
5 K 49
salchipapa77 #8 salchipapa77 *
#1 Jaja estás como una chota. No pido apedrearte, digo que tienes una pedrada curiosa xD. La banda del genocidio xD xD Tienes que ser troll.
0 K 6
NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#8 jajaja otro que me tira lo que hace para desuiciarme, amenazarme jajaja jajaj tienes que ser genocida
0 K 20
sotillo #12 sotillo
#5 Galicia y en Gredos, el agua de la piscina a 22 grados y 29 grados a las tres de la tarde, que tengas una tarde de baño en época de castaña y setas como que muy normal no es
1 K 22
Pertinax #3 Pertinax
Chapasman strikes again.
1 K 19
Raziel_2 #5 Raziel_2
#3 En Galicia a veces hay una extensión de la sequía que llega hasta finales de Septiembre.

Estamos a mediados de octubre y ayer hicieron 24°C.

Chapasman puede decir lo que quiera, la realidad es tozuda de cojones, asi que cuando empieces a ver que las cosas a tu alrededor se desmoronan, repite muy alto, que pesados son.
0 K 11
Pertinax #7 Pertinax *
#5 No necesito a pelmas intentando enseñarme de qué va la película continuamente. Ya lo sé.
0 K 13

menéame