11
meneos
29
clics
Clamor entre los anguleros asturianos ante la intención del Ministerio de vetar su pesca: "Es la ruina del sector"
Clamor entre los anguleros asturianos ante la intención del Ministerio de vetar su pesca: "Es la ruina del sector"
angula
pescadores
pesca
ruina
asturias
9
2
0
K
130
actualidad
15 comentarios
9
2
0
K
130
actualidad
#1
manbobi
No se puede ser más garrulo.
9
K
90
#3
Juantxi
Si presevan la especie ta vez alguien pueda volver a pescar o consumirla con moderación metida, de lo contrario la especie desaparecerá de antes irreversible y se arruinaran de igual forma.
5
K
60
#6
pelagius
#3
no hay sector. Son una banda pequeña de cazadores-recolectores mesolíticos que se sacan un sobresueldo esquilmando el río.
6
K
57
#7
Astur_
pues lo mismo que pasa con todo el mundo, si eres pescador y prohíben la pesca, igual que si trabajas en unas baterías de cock y prohíben el carbón...
1
K
24
#2
Astur_
el angulero ya lo sustituyó papa noel....
1
K
22
#4
autonomator
Que den conciertos.
(y dejen de esquilmar especies)
0
K
16
#12
Un_señor_de_Cuenca
Pero qué sector, si quedan cuatro angulas.
0
K
16
#5
johel
Toca elegir; ruina o extincion.
1
K
16
#10
diablos_maiq
#5
ruina o extinción y ruina
3
K
36
#15
pitercio
¿Qué sector, alimañas? Buscaos un trabajo decente, no ecolocidas sin vergüenza.
0
K
15
#13
javic
En lenguaje parlamentario: Que se jodan los hijos de fruta.
0
K
10
#8
DayOfTheTentacle
Prohibido matar rinocerontes que quedan poco... ¡es la ruina del sector!
0
K
8
#11
DayOfTheTentacle
Por cierto... ¿considera la gente que es un manjar? Yo las comí una vez en una boda pija y... mejor que las ostras pero vaya... están mejor las falsas
0
K
8
#14
amusgada
vamos, un drama ¿cuantos anguleiros habrá en toda Asturias?¿8-10? ¿Tienen tajo pa tol año siquiera? Hasta la extinción. Y menos mal que viene el Ministerio porque aquí la FSA too lo que sea extinguir angulas, salmones, cormoranes (ooooh, comen salmones y es por eso que se extinguen y no porque los pescamos y llenamos de roña los cauces), urogallos, lobos... est bien. Por algo no se pronuncian los mamones, no son ni a vedar el salmón un par de años.
Que vayan a solidarizarse, que sé yo, con los…
» ver todo el comentario
0
K
8
#9
luckyy
Que estudien y dejen de dar por culo a las angulas!!!
0
K
6
