Clamor entre los anguleros asturianos ante la intención del Ministerio de vetar su pesca: "Es la ruina del sector"

manbobi #1 manbobi
No se puede ser más garrulo.
9 K 90
#3 Juantxi *
Si presevan la especie ta vez alguien pueda volver a pescar o consumirla con moderación metida, de lo contrario la especie desaparecerá de antes irreversible y se arruinaran de igual forma.
5 K 60
#6 pelagius *
#3 no hay sector. Son una banda pequeña de cazadores-recolectores mesolíticos que se sacan un sobresueldo esquilmando el río.
#7 Astur_
#7 Astur_
pues lo mismo que pasa con todo el mundo, si eres pescador y prohíben la pesca, igual que si trabajas en unas baterías de cock y prohíben el carbón...
#2 Astur_
#2 Astur_
el angulero ya lo sustituyó papa noel....:troll: :troll: :troll:
1 K 22
autonomator #4 autonomator
Que den conciertos.
(y dejen de esquilmar especies)
0 K 16
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
Pero qué sector, si quedan cuatro angulas.
0 K 16
johel #5 johel
Toca elegir; ruina o extincion.
1 K 16
#10 diablos_maiq
#5 ruina o extinción y ruina
3 K 36
pitercio #15 pitercio
¿Qué sector, alimañas? Buscaos un trabajo decente, no ecolocidas sin vergüenza.
#13 javic
#13 javic
En lenguaje parlamentario: Que se jodan los hijos de fruta.
0 K 10
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Prohibido matar rinocerontes que quedan poco... ¡es la ruina del sector!
0 K 8
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Por cierto... ¿considera la gente que es un manjar? Yo las comí una vez en una boda pija y... mejor que las ostras pero vaya... están mejor las falsas xD
0 K 8
#14 amusgada *
vamos, un drama ¿cuantos anguleiros habrá en toda Asturias?¿8-10? ¿Tienen tajo pa tol año siquiera? Hasta la extinción. Y menos mal que viene el Ministerio porque aquí la FSA too lo que sea extinguir angulas, salmones, cormoranes (ooooh, comen salmones y es por eso que se extinguen y no porque los pescamos y llenamos de roña los cauces), urogallos, lobos... est bien. Por algo no se pronuncian los mamones, no son ni a vedar el salmón un par de años.

0 K 8
#9 luckyy
Que estudien y dejen de dar por culo a las angulas!!!
0 K 6

