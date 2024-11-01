·
Una ciudad sin vida no es una ciudad
Somos muchos los que tenemos desde hace tiempo la sensación de que, aunque todo pasa muy rápido, en Madrid no pasa mucho y, lo poco que pasa, pasa de forma muy parecida
ciudad
madrid
sociedad
actualidad
elsnons
Qué raro que no diga nada de Ayuso . Pero el texto invita , no habrán encontrado a Delay despierto .
YSiguesLeyendo
CUIDADO: llaman vida a tiendas abiertas en todos los barrios, no sólo en el centro, y gente saliendo con bolsas de un sitio para otro... o produces o consumes, pero nada de parques y bancos donde sentarse a mirar y a no hacer nada. no vaya a ser que se pare la explotación
Tertuliano_equidistante
Se está convirtiendo a gran velocidad en una ciudad-decorado. Bueno para extraer dinero al turista, malo para el que crea en el alma de las ciudades.
Como dice Rubén Blades en una canción:
“ Era una ciudad de plástico de esas que no quiero ver
De edificios cancerosos y un corazón de oropel
Donde en vez de un sol amanece un dolar
Donde nadie rie donde nadie llora
Con gente de rostros de polister
Que escuchan sin oír y miran sin ver
Gente que vendió por comodidad
Su razón de ser y su libertad”
encurtido
No sabía como rellenar el blog del Sábado y como era demasiado evidente copiapegar por enésimo millón de veces la misma opinión sobre gentrificación, pone "Madrid" a ver si así se lo compran.
cocococo
Mejor muerto que vivir en una gran ciudad llena de contaminación, ruido, retrasados mentales, etc.
josde
Y trabajo.
ExtremeñoOrgulloso
Si en Madrid no pasa mucho, que vengan a mí ciudad,van a flipar.
La de artículos chorra que escribe la gente
