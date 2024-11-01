La ciudad del cine de Tenerife consumirá el agua de 355 piscinas olímpicas en plena emergencia hídrica

El Cabildo ya ha pedido que se inicie la evaluación ambiental simplificada del proyecto, declarado de interés insular hace tres años, y que ocupará 400.000 metros cuadrados y tendrá una inversión privada de 260 millones. La documentación ambiental del proyecto recoge que en la zona pueden identificarse especies de aves protegidas como el alcaraván común o la garceta común. Sin embargo, un estudio de la consultora ambiental GEODOS Planificación y Servicios S.L.U. aportado al procedimiento concluye que no se localizó a ningún ejemplar.