edición general
5 meneos
33 clics
Una ciudad de chabolas crece alrededor de las obras de la estación de la Sagrera de Barcelona

Una ciudad de chabolas crece alrededor de las obras de la estación de la Sagrera de Barcelona

Una ciudad de chabolas crece lentamente en el barrio de la Sagrera. En este lado de Barcelona siempre brotaron infraviviendas, pero nunca tantas como ahora. En estos momentos los refugios rondan el centenar. A veces resulta difícil contarlos, diferenciarlos.

| etiquetas: chabolas , sagrera , barcelona
4 1 1 K 41 actualidad
8 comentarios
4 1 1 K 41 actualidad
antesdarle #2 antesdarle
El chabolismo nunca ha desaparecido de Barcelona, lo que nos hicieron hacer creer hace años que cubriendo ciertas zonas de rascacielos se podría invisibilizar. Pero esto lleva pasando décadas. Solo hay que darse una vuelta por Torre Baró
1 K 16
#4 Somozano *
#2 Y la izquierda española lleva 50 años comiendo de la mano de la burguesía de raíz carlista y ahora indepe que son los que roban a esos trabajadores pobres mientras los desprecia por no hablar catalán
Como dice Losantos, los suburbios obreros de Barcelona eran de lo peor comparados con los de Madrid, por el tradicional desprecio de las élites barcelonesas a los obreros llegados del resto de España. Cero servicios, cero atención
0 K 6
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#4 Vamos a tragarnos las lecciones de historia de una cuenta recién creada !

La izquierda violó a mi gato y mató a Manolete. Claro que sí.
:roll:
0 K 11
#8 kobofen
#4 los desprecia por no hablar catalán

Si no hablan el idioma del país donde viven, es de esperar que tengan problemas.
0 K 6
D303 #3 D303
Parece la España de Franco. Solo falta que se vuelva a construir un barrio llamado La Mina 2
0 K 9
#6 Tailgunner
Tranquilos: organizad otras Olimpiadas y todos esos chabolistas para Salamanca, como ya hicistéis en el 92
0 K 7
#1 Somozano *
Yo cada día que me fijo en mi ciudad veo mucho más sin techo durmiendo en cajeros o portales que en la crisis de 2008
Pero si el PIB crece
Nos ha jodio
España tiene 2 millones más habitantes que hace 4 años. Como coño no va a crecer el PIB cuando Europa está frenada o perdiendo población
Ahh pero eso es bueno y quiere decir que hace falta trabajadores
Donde imbécil? En el país líder en paro de Europa con una tasa de paro que tiene Alemania en época de crisis?
La izquierda española…   » ver todo el comentario
0 K 6
#5 Tailgunner
#1 tienes razón en algunas cosas, poca o n8nguna en otras. El discurso podría ser bueno pero te dejas llevar por ideología y no por querer una España mejor caiga quien caiga y pese a quien pese y al final lo terminas estropeando. Deshazte de tu ideología y vuelve a intentarlo, te saldrá mejir y más justo con los españoles
0 K 7

menéame