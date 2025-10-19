Una ciudad de chabolas crece alrededor de las obras de la estación de la Sagrera de Barcelona

Una ciudad de chabolas crece lentamente en el barrio de la Sagrera. En este lado de Barcelona siempre brotaron infraviviendas, pero nunca tantas como ahora. En estos momentos los refugios rondan el centenar. A veces resulta difícil contarlos, diferenciarlos.
| etiquetas: chabolas , sagrera , barcelona
Como dice Losantos, los suburbios obreros de Barcelona eran de lo peor comparados con los de Madrid, por el tradicional desprecio de las élites barcelonesas a los obreros llegados del resto de España. Cero servicios, cero atención
La izquierda violó a mi gato y mató a Manolete. Claro que sí.
Si no hablan el idioma del país donde viven, es de esperar que tengan problemas.
Pero si el PIB crece
Nos ha jodio
España tiene 2 millones más habitantes que hace 4 años. Como coño no va a crecer el PIB cuando Europa está frenada o perdiendo población
Ahh pero eso es bueno y quiere decir que hace falta trabajadores
Donde imbécil? En el país líder en paro de Europa con una tasa de paro que tiene Alemania en época de crisis?
La izquierda
