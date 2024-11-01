edición general
"Una cita de 20 minutos con un depredador de Tinder destruyó mi vida durante años"

Una mujer que conoció en Tinder al depredador sexual Christopher Harkins afirma haber sido víctima de amenazas de muerte y abusos que devastaron su salud mental durante años, tras pasar tan solo 20 minutos con él. El rechazo parece haber sido un detonante importante para Harkins, quien comenzó a acosar a Nadia con llamadas y mensajes en cuanto ella se marchó. Harkins pasó casi una década cometiendo delitos contra mujeres que conoció en internet en Escocia y Londres, antes de ser encarcelado en 2024.

#1 pensacola *
es que era muy guapo, pero lo condenaron supuestamente por robarlas ilegalmente.
