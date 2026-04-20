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El CIS dispara al PSOE 13 puntos por encima del PP mientras caen Sumar y Podemos y Vox
Pedro Sánchez sigue siendo el candidato favorito de los españoles para ocupar la Presidencia del Gobierno
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#6
Verdaderofalso
Que Trump siga con su estupidez, que la derecha española hace el resto
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#7
angelitoMagno
*
Sumar es casi un PSOE de marca blanca. Y ahora están sin un liderato claro, mientras que Sánchez está on fire, es normal que el PSOE de verdad vaya quitándoles votos.
Por otra parte, también es normal que a VOX les cause daño su apoyo a Trump, y a Podemos les habrá cogido a pie cambiado su insistencia en calificar a Pedro Sánchez de belicista, cuando se está posicionando como referente mundial contra la guerra.
Además opino que Feijoo es tontísimo
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#3
woke
No es el mundotoday
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#2
Falk
Vuelta al bipartidismo
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#1
yopasabaporaqui
*
Y lo dice la voz de Galicia. Escogiendo una foto muy ilustrativa por cierto.
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#9
Sinfonico
Lo de Trump nos ha venido de puta madre para dejar a la derechuza al descubierto, ahora a ver si acabamos de espabilar y dejamos también el bipartidismo.
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#5
woke
Solo siendo presidente puede salvar a su mujer y su hermano
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#8
lawerka
#5
También le vale si accede al cargo de caudillo
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#10
iIusion
#8
y aún no han salido todas las visitas que hacía Begoña a las joyerías. Peinado aún no lo tiene trabajado
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#4
Jaime131
¿Podemos todavía puede caer más?
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#11
Mk22
En las autonómicas recientes el PSOE solo ha llegado al 30% ( y por los pelos) en Castilla. Y las encuestas para las andaluzas les dan un 22%.
Pues el CIS un 36%. Que cojonazos.
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Por otra parte, también es normal que a VOX les cause daño su apoyo a Trump, y a Podemos les habrá cogido a pie cambiado su insistencia en calificar a Pedro Sánchez de belicista, cuando se está posicionando como referente mundial contra la guerra.
Además opino que Feijoo es tontísimo
Pues el CIS un 36%. Que cojonazos.