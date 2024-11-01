El círculo vicioso de la vivienda: anatomía de un experimento regulatorio fallido

El último giro de esta maquinaria defectuosa viene por el lado de los costes. Subvencionar intensivamente la rehabilitación ha tensionado un sector con capacidad productiva limitada, encareciendo mano de obra y materiales. Las normativas técnicas —siempre justificadas en abstracto, nunca compensadas en lo concreto— elevan el coste por metro cuadrado y hacen inviables muchos proyectos. Y, de nuevo, las ayudas a la demanda alimentan la inflación del suelo, elevando el coste de entrada para cualquier promotor...
Para mí es muy sencillo, cuando la única variable que tienes en cuenta para decirle a alguien que no puede comprar una vivienda es su nacionalidad, estás siendo un xenófobo.
La idea era subir el precio de la vivienda y lo han conseguido.
No considero que sea un fallo si consigue lo que quieres conseguir.
Entrarán aún más especuladores, grandes y pequeños, extranjeros y nacionales, y nos hundiremos más aún en la mierda.
Mientras la vivienda sea tratada como un bien de mercado, y en un mercado globalizado, nos hundiremos más y más en el pozo. Es lo mismo que pasará con la sanidad. Tenemos menos futuro que Torrebruno.
La vivienda se ha convertido en un objeto de inversión seguro y rentable, y esa es la razón principal de los costes altos de acceso a los usuarios, esa es la razón principal del problema, en España en EEUU y en el resto del mundo.
Pero vamos, que un artículo que dice la memez esa de que "alquilar es arriesgado" sumándose al mantra habitual, ya sabes que está manipulando.
si esto ya se hace dependiendo de la comunidad autonoma que se realice.
Por otro lado: Reducir el debate a ‘extranjeros vs locales’ es simplista. El efecto sobre precios lo genera la capacidad de pago y la compra no destinada a residencia, no la nacionalidad. Si no se aumenta oferta y se penaliza la vivienda ociosa, da igual quién compre.
si la nacionalidad es relevante... no volvemos a la xenofobia? o en este caso es xenofobia buena?
