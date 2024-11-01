El círculo vicioso de la vivienda: anatomía de un experimento regulatorio fallido

El último giro de esta maquinaria defectuosa viene por el lado de los costes. Subvencionar intensivamente la rehabilitación ha tensionado un sector con capacidad productiva limitada, encareciendo mano de obra y materiales. Las normativas técnicas —siempre justificadas en abstracto, nunca compensadas en lo concreto— elevan el coste por metro cuadrado y hacen inviables muchos proyectos. Y, de nuevo, las ayudas a la demanda alimentan la inflación del suelo, elevando el coste de entrada para cualquier promotor...