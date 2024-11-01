edición general
8 meneos
13 clics
El círculo vicioso de la vivienda: anatomía de un experimento regulatorio fallido

El círculo vicioso de la vivienda: anatomía de un experimento regulatorio fallido

El último giro de esta maquinaria defectuosa viene por el lado de los costes. Subvencionar intensivamente la rehabilitación ha tensionado un sector con capacidad productiva limitada, encareciendo mano de obra y materiales. Las normativas técnicas —siempre justificadas en abstracto, nunca compensadas en lo concreto— elevan el coste por metro cuadrado y hacen inviables muchos proyectos. Y, de nuevo, las ayudas a la demanda alimentan la inflación del suelo, elevando el coste de entrada para cualquier promotor...

| etiquetas: urbanismo , vivienda , leyes
6 2 0 K 85 actualidad
15 comentarios
6 2 0 K 85 actualidad
Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El resultado es obvio: se construye menos, se construye más caro y la oferta futura se contrae aún más. Así se cierra el círculo. Una oferta incapaz de reaccionar, un alquiler continuamente erosionado, una demanda estimulada artificialmente y unos costes crecientes que desalientan la promoción. Todo ello desemboca en precios persistentemente elevados, deterioro del parque, inversión insuficiente y un mercado cada vez más frágil. Y, ante cada consecuencia indeseada, la respuesta política

…   » ver todo el comentario
0 K 18
sleep_timer #3 sleep_timer
El puto regulador que regula mal lo que tiene que hacer es un puto parque público de vivienda en alquiler como en Viena.
Punto.
1 K 15
ChatGPT #8 ChatGPT
#3 eso es si quisiera arreglar el problema, claro :wink:
0 K 11
#10 Mustela
#3 O hacer el "puto parque público" o recuperar la vivienda que ya fue protegida en su momento y se permitió absurdamente su descalificación entre los 10 y 30 años. Ese fue y es el gran error de nuestro país y por el que estamos pagando las consecuencias.
0 K 11
skaworld #14 skaworld
#12
El diario de Anna Frank 2, la desgarradora historia de Anna, una joven expat incapaz de comprarse un condo en Malaga.
0 K 14
ChatGPT #15 ChatGPT *
#14 si quieres discutimos si es xenofobia o no, pero si te vas a salir por la tangente, lo dejamos...

Para mí es muy sencillo, cuando la única variable que tienes en cuenta para decirle a alguien que no puede comprar una vivienda es su nacionalidad, estás siendo un xenófobo.
0 K 11
WcPC #13 WcPC
¿Experimento fallido?
La idea era subir el precio de la vivienda y lo han conseguido.
No considero que sea un fallo si consigue lo que quieres conseguir.
0 K 11
Lyovin81 #2 Lyovin81
Cuando lleguen el PP y VOX al gobierno del estado, que van a llegar pronto, y siendo estos partidos un poco más liberales que el PSOE, es de esperar que des-regulen aún más el mercado inmobiliario.
Entrarán aún más especuladores, grandes y pequeños, extranjeros y nacionales, y nos hundiremos más aún en la mierda.
Mientras la vivienda sea tratada como un bien de mercado, y en un mercado globalizado, nos hundiremos más y más en el pozo. Es lo mismo que pasará con la sanidad. Tenemos menos futuro que Torrebruno.
1 K 11
asola33 #4 asola33
"España no tiene un problema de vivienda por exceso de mercado, sino por exceso de ingeniería regulatoria. El resultado es un sector paralizado, donde construir es heroico, alquilar es arriesgado, invertir es temerario y acceder a una vivienda se ha convertido en una gincana administrativa. Pero en vez de aflojar los nudos, el regulador prefiere añadir más cuerdas, convencido de que la maraña es, en realidad, un plan maestro. "
0 K 11
powernergia #7 powernergia
#4 La realidad es que el coste de construcción (que obviamente ha subido mucho, y no por la rehabilitación o las inevitables regulaciones como se centra el artículo), es una parte menor de los coste de la vivienda.

La vivienda se ha convertido en un objeto de inversión seguro y rentable, y esa es la razón principal de los costes altos de acceso a los usuarios, esa es la razón principal del problema, en España en EEUU y en el resto del mundo.

Pero vamos, que un artículo que dice la memez esa de que "alquilar es arriesgado" sumándose al mantra habitual, ya sabes que está manipulando.
5 K 61
#5 Katos
Construir más vivienda, favorecer compra de primera vivienda con disminución de impuestos. . Y frenar la compra de extranjeros que cobran 3 veces más, o empresas.
0 K 9
GEP_Gun #6 GEP_Gun
#5 favorecer compra de primera vivienda con disminución de impuestos
si esto ya se hace dependiendo de la comunidad autonoma que se realice.
0 K 8
ChatGPT #9 ChatGPT *
#5 Me sorprende lo rápido que normalizamos la xenofobia económica: si alguien tiene más dinero, parece legítimo señalarlo y excluirlo. En cambio, si el rechazo es hacia quien tiene menos, automáticamente es ‘fascismo’. Curiosa doble vara de medir.

Por otro lado: Reducir el debate a ‘extranjeros vs locales’ es simplista. El efecto sobre precios lo genera la capacidad de pago y la compra no destinada a residencia, no la nacionalidad. Si no se aumenta oferta y se penaliza la vivienda ociosa, da igual quién compre.
si la nacionalidad es relevante... no volvemos a la xenofobia? o en este caso es xenofobia buena?
0 K 11
skaworld #11 skaworld
#9 "Xenofobia"

Porque lo mismo es que te pegue una paliza un grupo de skins en un callejón, que no puedas comprarte media manzana para ponerla en airB&B

Y nos quedamos tan panchos xD
0 K 14
ChatGPT #12 ChatGPT *
#11 en el momento que dices que el que al que no le permites comprar es por el UNICO hecho de ser extranjero, es Xenofobia.
y sí, el que lo dice parece que se queda tan pancho.
0 K 11

menéame