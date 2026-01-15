El cine español bate récords de ayudas públicas mientras pierde espectadores

A pesar de recibir más subvenciones que nunca, el cine español sigue perdiendo público en las salas. En 2025, 700.000 espectadores menos se acercaron a ver producciones nacionales, consolidando una tendencia que arrastra desde hace más de una década. La brecha entre dinero público y retorno en taquilla deja claro que aumentar las ayudas no es suficiente para reconectar con la audiencia.