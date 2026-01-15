edición general
El cine español bate récords de ayudas públicas mientras pierde espectadores

A pesar de recibir más subvenciones que nunca, el cine español sigue perdiendo público en las salas. En 2025, 700.000 espectadores menos se acercaron a ver producciones nacionales, consolidando una tendencia que arrastra desde hace más de una década. La brecha entre dinero público y retorno en taquilla deja claro que aumentar las ayudas no es suficiente para reconectar con la audiencia.

#1 Quillotro
Esto lo soluciona Torrente este año en un plis-plas. Y sí, ese es el cine español que funciona.
satchafunkilus #2 satchafunkilus *
#1 Bueno, las películas del rollo "padre no hay más que uno" y mierdas similares también va a verlas la gente.
anonimo115 #7 anonimo115
#1 torrente 1 2 y 5 son unas comedias maravillosas
El_empecinado #8 El_empecinado
#1 Ahora sacarán la película basada en la serie "Silencio", de Eduardo Casanova, y todo arreglado.  media
#3 srskiner
Cuando tu fuente de ingresos principal es el gobierno y no tu publico trabajas para para el gobierno, no para tu publico.


Perdón, me equivoqué de noticia, este era un comentario sobre sindicatos
#6 Borgiano
Pero me dijeron que era para colegios y hospitales.
El_empecinado #10 El_empecinado *
#6 Eso es el dinero que eluden (que evaden, dirían algunos) los youtubers que se van a Andorra. Los impuestos de los españoles de bien van para cosas como ésta, que son más necesarias y perentorias.
#11 villarraso1978
[...] ¿dónde está fallando la industria para que el dinero público no logre revivir el interés por las películas españolas? [...]

Falla en que las películas que hacen son una mierda están completamente alejadas de los gustos de los espectadores
taSanás #4 taSanás
Pues lo de siempre, sino tienes suficiente dinero por canales paralelos a tu actividad, tu actividad pasa a ser secundaria y tu esfuerzo y su calidad, decaen.
El_empecinado #9 El_empecinado
"Subvenciones récord, pero la taquilla no responde"

Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando la subvención es para rodar la película no influye para nada en la taquilla, sólo hace que produzcan más películas. Otra cosa sería que subvencionaras las entradas de cine para películas españolas. Eso sí sería un incentivo para el público, pero claro, eso es arriesgar el dinero de las productoras, y no les interesa porque sabe que ni rebajando las entradas a la mitad.
#5 To_lo_loco
¿Solo el cine español?

Salas lejos del centro de las ciudades, deterioradas, y con horarios discutibles.

Las buenas películas, españolas o extranjeras con tiempo reducido de visionado. Y las malas y abominables ahí las tienes perennes y que solo el recordarlas te genera urticaria.

Tengo la impresión que solo La Asistenta ha dado el pelotazo económico y es americana.

Españolas buenas hay:

Sirat (por el minimalismo y sorprendente guion)

Maspalomas (un hombre que en su senectud vive su…   » ver todo el comentario
El_empecinado #12 El_empecinado
#5 Pero de esas películas que mencionas, ¿cuales crees que pueden interesar al público mayoritario, ese que sólo busca pasar un rato distraído mientras come palomitas? Porque una película puede ser buena, tanto técnicamente como por su guion y argumento, pero ser demasiado... "intelectual", demasiado profunda o personal.

Desde luego hablo por mí, pero yo al cine voy a ver comedias o películas de acción. Para ver un drama o algo tipo ensayo prefiero la televisión.
#13 To_lo_loco
#12 Sirat vas a disfrutarla más en pantalla grande. Es un drama eso si. Y si me apuras en el término de acción no sé si se recogen las “road movie”.

La cena es divertida sin más.

Y Maspalomas es un espejo de hacerse mayor. No es una película de distracción.

Los Tigres, es acción que sin sorprender no está mal.

La publicidad de esas pelis ha sido nula. Y su tiempo en cartel un suspiro.
