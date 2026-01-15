El cine español bate récords de ayudas públicas mientras pierde espectadores

A pesar de recibir más subvenciones que nunca, el cine español sigue perdiendo público en las salas. En 2025, 700.000 espectadores menos se acercaron a ver producciones nacionales, consolidando una tendencia que arrastra desde hace más de una década. La brecha entre dinero público y retorno en taquilla deja claro que aumentar las ayudas no es suficiente para reconectar con la audiencia.
| etiquetas: cine español , ayudas públicas , espectadores
Perdón, me equivoqué de noticia, este era un comentario sobre sindicatos
Falla en que las películas que hacen
son una mierdaestán completamente alejadas de los gustos de los espectadores
Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando la subvención es para rodar la película no influye para nada en la taquilla, sólo hace que produzcan más películas. Otra cosa sería que subvencionaras las entradas de cine para películas españolas. Eso sí sería un incentivo para el público, pero claro, eso es arriesgar el dinero de las productoras, y no les interesa porque sabe que ni rebajando las entradas a la mitad.
Salas lejos del centro de las ciudades, deterioradas, y con horarios discutibles.
Las buenas películas, españolas o extranjeras con tiempo reducido de visionado. Y las malas y abominables ahí las tienes perennes y que solo el recordarlas te genera urticaria.
Tengo la impresión que solo La Asistenta ha dado el pelotazo económico y es americana.
Españolas buenas hay:
Sirat (por el minimalismo y sorprendente guion)
Maspalomas (un hombre que en su senectud vive su… » ver todo el comentario
Desde luego hablo por mí, pero yo al cine voy a ver comedias o películas de acción. Para ver un drama o algo tipo ensayo prefiero la televisión.
La cena es divertida sin más.
Y Maspalomas es un espejo de hacerse mayor. No es una película de distracción.
Los Tigres, es acción que sin sorprender no está mal.
La publicidad de esas pelis ha sido nula. Y su tiempo en cartel un suspiro.