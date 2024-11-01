Cinco detenidos por planear un atentado contra un mercado navideño alemán (ENG)

Cinco hombres han sido detenidos en Alemania como sospechosos de estar involucrados en un complot para atropellar a personas con un vehículo en un mercado navideño. La fiscalía afirmó que el egipcio, de 56 años, habría «incitado a cometer un atentado con un vehículo... con el objetivo de matar o herir al mayor número posible de personas».
| etiquetas: atentado , mercado , navideño , alemania
Deberias saberlo, ya que la has enviado tu
Y ojo, por mi perfecto que se siga luchando contra el machismo, lo mismo que contra los que vienen a tu país y matan a los locales porque "no son islámicos"
PD: y tú estás cambiando los comentarios cada poco, he puesto tu frase tal cual, tachada y añadido 3 palabras similares y ya no te gusta como suena.. háztelo mirar..
Lo que no me parece tan bien es perseguir o estigmatizar a comunidades enteras, por su origen, sexo, color de piel, idioma o religión. Qué parece , es lo que estás defendiendo tu y el otro lumbreras...
PD: veo que sigues modificando, dime exactamente dónde he dicho eso de perseguir a todos...
¿No sabes leer o qué?
Todo este hilo surge del despreciable comentario de #_1, donde está haciendo justamente eso. Comentario al cual has saltado tu, a defender su postulado.
Ya...
Ten un poco de decencia, por favor.
Y lo digo sin problema cuando aparece alguien diciendo que todos los hombres somos potenciales violadores.
Usar afirmaciones como la de #_1 en el contexto de la noticia, o en el que planteas tu, es algo miserable.
Y lo denuncio en ambos casos.
No podemos decir lo mismo de ti, o del otro racista que ha empezado todo esto
- Aparece un tío con una racistada
- Otra persona le replica y lo señala
- Apareces tú y le replicas al segundo
Ala, que tengas un buen finde tú también, reflexiona un poco.
Segundo, busca donde haya dicho yo que son todos... como pista vete a mi mensaje de #10
Hay gente en la policía especializada en detectar posibles atentados de musulmanes. Sorpresa sorpresa, seguro que en ese cuerpo habrá bastantes musulmanes infiltrados.
Hay gente en la policía especializada en violencia de género. Sorpresa sorpfesay, habrá muchos… » ver todo el comentario
Y por cierto, si eres tan mermado de confundor lo que digo con el racismo, es un problema cognitivo tuyo. Busca ayuda, o lee un poco antes de comentar y déjanos a los demás en paz.
Pues eso.
Circulen y disfruten lo votado
¿Cuántos planeaban llevar a cabo un atentado ?
Tranqui, ya te lo respondo yo... que esto te queda grande...
- Se estima que hay unos 20.000 egipcios viviendo en Alemania
- Uno estaba planeando un atentado
- Representa un 0,005 %
Parece que si, que son casos aislados.
egipcioshombres hay en alemaniaespaña? ¿cuántos planeaban llevar a cabo un atentadohan matado a sus mujeres? Parece que sí, que son casos aislados..
A que no suena tan bien..
Un poco menos si solo incluyes a los hombres españoles.
Me parece una pregunta interesante, porque en el fondo estamos hablando de cómo usamos el lenguaje para poner un marco y otro a la realidad.
¿Cuántos atentados terroristas ha habido en Europa en los últimos años? Decenas.
¿Cuántos de ellos han sido perpetrados por musulmanes? El 90% y quizá me quede corto.
¿Cuántas nacionalidades y culturas diferentes hay ahora mismo conviviendo en Europa y quienes son los que cometen los atentados y generan problemas de seguridad ciudadana?
Parece que no, no son casos aislados
Anda vuelve a la barra del bar.
Y no me toques los huevos con que el 90% han sido de musulmanes, y eta qué? O es que pones el límite temporal donde te da la puta gana?