Cinco detenidos por planear un atentado contra un mercado navideño alemán (ENG)

Cinco hombres han sido detenidos en Alemania como sospechosos de estar involucrados en un complot para atropellar a personas con un vehículo en un mercado navideño. La fiscalía afirmó que el egipcio, de 56 años, habría «incitado a cometer un atentado con un vehículo... con el objetivo de matar o herir al mayor número posible de personas».

| etiquetas: atentado , mercado , navideño , alemania
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#4 Suena a razonamiento desesperado, que no se aguanta ni con pinzas, cuyo unico fin es alimentar y justificar la xenofobia y el odio hacia la gente de fuera. La noticia no habla de lo hombres españoles, ni asesinatos de mujeres.

Deberias saberlo, ya que la has enviado tu
Garbns #6 Garbns *
#5 Suena a sustituir tu frase con cosas similares, por lo que el razonamiento de mierda viene de tu comentario...

Y ojo, por mi perfecto que se siga luchando contra el machismo, lo mismo que contra los que vienen a tu país y matan a los locales porque "no son islámicos"

PD: y tú estás cambiando los comentarios cada poco, he puesto tu frase tal cual, tachada y añadido 3 palabras similares y ya no te gusta como suena.. háztelo mirar..
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#6 A mí también me parece bien que se siga luchando contra el crimen y se persigan a los criminales.
Lo que no me parece tan bien es perseguir o estigmatizar a comunidades enteras, por su origen, sexo, color de piel, idioma o religión. Qué parece , es lo que estás defendiendo tu y el otro lumbreras...
Garbns #10 Garbns *
#7 Y quién ha hablado de comunidades enteras perseguidas? aquí hablamos de 3 marroquís, 1 egipcio y 1 sirio, yo no he hablado de los extranjeros que viven tranquilamente en todas partes (son mayoría)

PD: veo que sigues modificando, dime exactamente dónde he dicho eso de perseguir a todos...
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#10 ¿Cómo que quién?
¿No sabes leer o qué?

Todo este hilo surge del despreciable comentario de #_1, donde está haciendo justamente eso. Comentario al cual has saltado tu, a defender su postulado.
Garbns #13 Garbns *
#12 Y yo no tengo relación con 1, yo te he cambiado tu frase por lo de "son casos aislados" para ver si poniéndolo en otro contexto no se tendría que luchar contra ello.. porque parecía que le estabas quitando importancia
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#13 Parecía que le estaba quitando importancia, a algo de lo que absolutamente nadie estaba hablando ? xD xD xD
Ya...

Ten un poco de decencia, por favor.
Garbns #17 Garbns *
#15 Prueba a poner tu frase de «casos aislados» en la siguiente noticia en la que se haya asesinado a una mujer para relativizarlo. ¡Suerte con el resultado!
aPedirAlMetro #20 aPedirAlMetro *
#17 Son casos aislados. No lo digo yo, lo dicen los números.
Y lo digo sin problema cuando aparece alguien diciendo que todos los hombres somos potenciales violadores.

Usar afirmaciones como la de #_1 en el contexto de la noticia, o en el que planteas tu, es algo miserable.
Y lo denuncio en ambos casos.

No podemos decir lo mismo de ti, o del otro racista que ha empezado todo esto
Garbns #25 Garbns
#20 Claro que sí.. ¿dónde dices que mi comentario es racista? enseña enseña
aPedirAlMetro #31 aPedirAlMetro
#25 Ya he perdido el tiempo bastante contigo.
Garbns #32 Garbns
#31 Claro, porque no he puesto ningún comentario racista pero es gratis insultar y señalar con el dedo.. venga, buen finde
aPedirAlMetro #35 aPedirAlMetro *
#32 Joder si es que siempre hay que sacar los muñequitos...

- Aparece un tío con una racistada
- Otra persona le replica y lo señala
- Apareces tú y le replicas al segundo

Ala, que tengas un buen finde tú también, reflexiona un poco.
Garbns #38 Garbns *
#34 Pero vamos a ver, primero no tengo twitter, y mi comentario va más dirigido por algunos usuarios de menéame que tú mismo lo puedes comprobar, no por "toda la izquierda".. por favor, seamos serios.

Segundo, busca donde haya dicho yo que son todos... como pista vete a mi mensaje de #10
jdmf #14 jdmf
Lo lamentable es que son llegar a perpetrar el atentado ya tienen una victoria, la de privarnos de la privacidad para que estemos todos controlados
CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
Lo de disfrutar la navidad se esta convirtiendo en un acto de peligro vital y de valentia
Mltfrtk #21 Mltfrtk *
#4 En tu cabeza suena espectacular.
#22 Klamp
#4 sin querer has demostrado exactamente lo contrario a lo que querías.
aPedirAlMetro #23 aPedirAlMetro
#22 Tal cual xD
Garbns #28 Garbns
#22 No quier demostrar nada, es simplemente que en este tipo de noticias los que le "relativizan con lo de que no son mayoría" no dicen lo mismo cuando hay asesinatos de mujeres... siempre son los mismos.
#34 Klamp
#28 yo creo que vives en tu mundo donde cuando alguien dice algo en Twitter tu te crees que esa es la opinión de todo el mundo o de toda la izquierda o yo que se. La realidad te ha dado un bofetón de realidad que te niegas a ver:
Hay gente en la policía especializada en detectar posibles atentados de musulmanes. Sorpresa sorpresa, seguro que en ese cuerpo habrá bastantes musulmanes infiltrados.
Hay gente en la policía especializada en violencia de género. Sorpresa sorpfesay, habrá muchos…   » ver todo el comentario
Sawyer76 #33 Sawyer76
No me llores. Ya me he ganado unos cuantos strikes por este tema y me la suda. Seguiré diciendo lo que pienso.
Y por cierto, si eres tan mermado de confundor lo que digo con el racismo, es un problema cognitivo tuyo. Busca ayuda, o lee un poco antes de comentar y déjanos a los demás en paz.
Sawyer76 #24 Sawyer76
#18 Como ya no tienes argumentos para contrarrestar lo que digo, me cambias de tema con unos supuestos lloros que están solo en tu cabeza. No voy a ir al bar porque entonces te encontraré a tí allí, cuñado.
#2 flixter
Para estos casos, pena de muerte y a otra cosa mariposa (y la conciencia bien tranquila, por supuesto).
aPedirAlMetro #29 aPedirAlMetro *
#27 Habria que verlo si, tienes datos ?
Pues eso.
#36 dclunedo
A ver si adivino sin leer la noticia.... Eran unos pelirrojos nazis.... :troll:
Chepacoleta #8 Chepacoleta
Nuevo caso aislado para la enciclopedia de casos aislados.

Circulen y disfruten lo votado
aPedirAlMetro #26 aPedirAlMetro *
#8 Nuevo caso de un octubre de 2025 racista... si es que no defraudáis.
1 K 22
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 ¿Cuántos egipcios hay en Alemania ?
¿Cuántos planeaban llevar a cabo un atentado ?

Tranqui, ya te lo respondo yo... que esto te queda grande...
- Se estima que hay unos 20.000 egipcios viviendo en Alemania
- Uno estaba planeando un atentado
- Representa un 0,005 %

Parece que si, que son casos aislados.
Garbns #4 Garbns
#3 ¿cuántos egipcios hombres hay en alemania españa? ¿cuántos planeaban llevar a cabo un atentado han matado a sus mujeres? Parece que sí, que son casos aislados..

A que no suena tan bien..
#9 DenisseJoel *
#3 Entonces, ¿los asesinatos por violencia machista son casos aislados? Los asesinos representan aproximadamente el 0,0001% de la población masculina.
Un poco menos si solo incluyes a los hombres españoles.

Me parece una pregunta interesante, porque en el fondo estamos hablando de cómo usamos el lenguaje para poner un marco y otro a la realidad.
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#9 De acuerdo con los datos de la Delegación de Gobierno contra la violencia de género en 2025, 38 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Sí, los asesinatos por violencia machista son casos aislados.
#37 Klamp
#9 la violencia de género no es solo asesinatos y ojalá la policía frustrara tantos asesinatos como atentados.
Sawyer76 #16 Sawyer76
#3 Te hago yo otras cuentas, que parece que es a ti a quien te queda grande eso de razonar:

¿Cuántos atentados terroristas ha habido en Europa en los últimos años? Decenas.
¿Cuántos de ellos han sido perpetrados por musulmanes? El 90% y quizá me quede corto.
¿Cuántas nacionalidades y culturas diferentes hay ahora mismo conviviendo en Europa y quienes son los que cometen los atentados y generan problemas de seguridad ciudadana?

Parece que no, no son casos aislados
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro
#16 Luego lloras, cuando aplican esa misma logica, para decir que los hombres somos potenciales violadores...
Anda vuelve a la barra del bar.
#39 Klamp
#16 vamos a ver. Claro que hay relación, porque son yihadistas. Cuantos musulmanes hay yihadistas en Europa del total de musulmanes? La correlación no implica causalidad pero es que no puedes sacar correlación entre los millones de musulmanes que viven en Europa o el mundo con no se, 100 atentados en Europa?
Y no me toques los huevos con que el 90% han sido de musulmanes, y eta qué? O es que pones el límite temporal donde te da la puta gana?
BlackDog #27 BlackDog
#3 El problema no es que 1 de 20.000 egipcios que viven en Alemania hagan un atentado, el problema es que si lo consiguen habría que ver cuantos de esos 20.000 egipcios lo condenan.
Mltfrtk #30 Mltfrtk
#1 Reportado por incitación al odio racista. Estoy hasta los cojones del racismo ya.
