Cinco detenidos por planear un atentado contra un mercado navideño alemán (ENG)

Cinco hombres han sido detenidos en Alemania como sospechosos de estar involucrados en un complot para atropellar a personas con un vehículo en un mercado navideño. La fiscalía afirmó que el egipcio, de 56 años, habría «incitado a cometer un atentado con un vehículo... con el objetivo de matar o herir al mayor número posible de personas».