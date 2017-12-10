edición general
Cientos de gaiteros establecieron un nuevo récord mundial en Melbourne, Australia, al interpretar «It’s a Long Way to the Top» de AC/DC, antes del primer concierto de la banda en diez años

Cientos de gaiteros establecieron un nuevo récord mundial en Melbourne, Australia, al interpretar «It’s a Long Way to the Top» de AC/DC, antes del primer concierto de la banda en diez años.

nacholag
Homenajeando a AC/DC cuando tocaron ese tema en la misma plaza.

youtu.be/j9Z39Uqybcw?si=Z_8pJpx_bEdLyhFI

Insuperable!
Oliram
#1
Superado, solo eran 374
www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/12/10/fraga-toma-
Eso sí, prefiero a AC-DC
Glidingdemon
#1 en esta época eran casí unos desconocidos, y además con Scott según tengo entendido no sabía tocar la gaita, pero era un pedazo de cantante el jodido borrachuzo. 8-D
Romfitay
Será el primero en 10 años... en Australia ¿no?
ElBeaver
Un caos en el que no se entiende nada.
