Cientos de gaiteros establecieron un nuevo récord mundial en Melbourne, Australia, al interpretar «It's a Long Way to the Top» de AC/DC, antes del primer concierto de la banda en diez años
Cientos de gaiteros establecieron un nuevo récord mundial en Melbourne, Australia, al interpretar «It’s a Long Way to the Top» de AC/DC, antes del primer concierto de la banda en diez años.
cultura
cultura
#1
nacholag
Homenajeando a AC/DC cuando tocaron ese tema en la misma plaza.
youtu.be/j9Z39Uqybcw?si=Z_8pJpx_bEdLyhFI
Insuperable!
2
K
25
#2
Oliram
*
#1
Superado, solo eran 374
www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/12/10/fraga-toma-
Eso sí, prefiero a AC-DC
0
K
7
#4
Glidingdemon
#1
en esta época eran casí unos desconocidos, y además con Scott según tengo entendido no sabía tocar la gaita, pero era un pedazo de cantante el jodido borrachuzo.
0
K
6
#5
Romfitay
Será el primero en 10 años... en Australia ¿no?
0
K
10
#3
ElBeaver
Un caos en el que no se entiende nada.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
