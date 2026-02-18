edición general
8 meneos
91 clics
Los científicos preocupados por una gran corriente del Atlántico que podría colapsar y sumir al norte de Europa en una nueva Edad de Hielo

Los científicos preocupados por una gran corriente del Atlántico que podría colapsar y sumir al norte de Europa en una nueva Edad de Hielo

Al igual que gran parte de Europa, Islandia vivió en 2025 su año más caluroso, mientras los gases de efecto invernadero siguen calentando el planeta. Según la Oficina Meteorológica de Islandia, la temperatura media nacional el año pasado fue de 5,2ºC. Supone un aumento de 1,1ºC respecto a la media del periodo 1991-2020 y es el valor más alto desde que hay registros.

| etiquetas: ciencia , cambio climatico , europa
6 2 0 K 129 ciencia
18 comentarios
6 2 0 K 129 ciencia
hdblue #1 hdblue
Lo más triste es que si por desgracia esto llega a pasar, los de Vox saldrían escupiendo baba mientras gritan que la agenda 2030 noseque, y que el calentamiento global es mentira, y que lo que el perro quiere es no dejar que los pintores entren a las ciudades[Figaredo dixit].
2 K 16
Robus #2 Robus
#1 Y los americanos seguirían diciendo que en Europa no hay aire acondicionado... :roll:

En catalán decimos: "d'on no n'hi ha, no en raja" (de donde no hay no se puede sacar).
3 K 39
#5 vGeeSiz
#1 "calentamiento" global que va a congelar al norte de Europa xD
0 K 10
hdblue #6 hdblue
#5 Se que tu comentario pretende ser mordaz e ingenioso. Pero solo demuestra tu extrema ignorancia en el campo y la gran afectación del efecto Dunning-Kruger que tienes.

Un saludo.
2 K 23
#7 vGeeSiz
#6 hombre, que llames calentamiento a algo que no lo es, demuestra tu extrema ignorancia en temas básicos.

La próxima vez, llámalo cambio climático (que es más cajón de sastre)

Un saludo
0 K 10
traviesvs_maximvs #13 traviesvs_maximvs
#7 puede haber un calentamiento generalizado que afecte a la corriente del golfo debido al deshielo. La debilitación de dicha corriente podría provocar un enfriamiento "local" en Europa, pues es la que hace que tengamos un clima más templado que otras latitudes similares.
0 K 10
#15 vGeeSiz
#13 de acuerdo, por eso el cambio climático también incluye calentamiento global y sus consecuencias, y de lo que se habla, es de una consecuencia
0 K 10
traviesvs_maximvs #16 traviesvs_maximvs
#15 es contradictorio a priori, pero es una posibilidad. El tema con el clima es que entran demasiados elementos en la ecuación como para sacar predicciones 100% seguras.
0 K 10
#18 vGeeSiz
#16 pues eso, el que asegure categoricamente algo, es o un ignorante o un loro de repetición como el amigo #10
0 K 10
hdblue #8 hdblue
#7 Es espectacular lo tuyo, en serio estoy alucinando con tu D-K.
Pero bueno, tengo fe en las personas y seguro que algún día conseguirás poner a un lado tus sesgos e intentarás entender lo básico de la ciencia que está detrás del calentamiento global/cambio climático/crisis climática.

Un cariñoso saludo y que tengas un buen día.
0 K 10
#9 vGeeSiz
#8 y yo espero que no te estés llenando la boca en vano con la ciencia y tengas formación en ella.

Quizás quien se deja llevar por sus sesgos, eres tu, yo si tengo formación científica


Saludos
0 K 10
hdblue #10 hdblue
#9 No. Siento ser tan cortante, pero NO. Tú NO tienes ninguna formación científica. Nada, CERO. Incluso dudo que siquiera hayas tenido educación secundaría.
0 K 10
#11 vGeeSiz *
#10 jajajaja 2 títulos universitarios y 2 másteres

y tu? sorpréndenos xD
0 K 10
hdblue #12 hdblue
#11 Aha...  media
0 K 10
#14 vGeeSiz
#12 jajajajaja, te da coraje no? pues nada chico, échate en agua y respira un poco anda, y no te olvides de bajarte de la atalaya moral enorme que te has creado
0 K 10
sorrillo #3 sorrillo
Ante la inminente edad de hielo necesitamos más efecto invernadero.
0 K 10
ostiayajoder #4 ostiayajoder
Bueno, los fachas pueden estsr contentos.

Ya nadie habla de medidas para parar el calentamiento global, ya solo se habla de q nos agarremos los machos q viene.
1 K 12
#17 pirat
En el mediterráneo, después del sorprendente carrusel de tormentas, seguimos sin necesitar la calefacción en lo que debería ser el mes más frío del año.
0 K 9

menéame