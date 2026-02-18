Los científicos preocupados por una gran corriente del Atlántico que podría colapsar y sumir al norte de Europa en una nueva Edad de Hielo

Al igual que gran parte de Europa, Islandia vivió en 2025 su año más caluroso, mientras los gases de efecto invernadero siguen calentando el planeta. Según la Oficina Meteorológica de Islandia, la temperatura media nacional el año pasado fue de 5,2ºC. Supone un aumento de 1,1ºC respecto a la media del periodo 1991-2020 y es el valor más alto desde que hay registros.