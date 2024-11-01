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Científicos japoneses iluminan un guisante y lo que descubren podría revolucionar la agricultura del futuro

Al controlar los niveles de luz, los investigadores han sido capaces de favorecer o limitar el crecimiento de las estructuras internas de las plantas..

| etiquetas: biología , agricultura , investigación
2 1 0 K 28 ciencia
8 comentarios
2 1 0 K 28 ciencia
#1 Leclercia_adecarboxylata
Y no te lo vas a creer. He entrado en el enlace y no doy crédito.
2 K 48
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

¿te sorprenderá? xD
1 K 39
SMaSeR #7 SMaSeR *
#2 Yo he ganado 2000€ con el video que los bancos no quieren que veas
0 K 7
Tontolculo #3 Tontolculo *
interesante para los valencianos, por fin los guisantes podrían dejar de quemarse en las paelleras :troll:
1 K 21
#5 Martillo_de_Herejes
#3 Una paellera es una señora wue hace paellas :troll:
1 K 19
Asimismov #6 Asimismov
#5 no me queda muy claro que paellas hace una paellera, si la paella o el arroz en paella de la abuela.
0 K 12
#4 encurtido
Lo que tu fabricante de bombillas no quiere que descubras.
0 K 7
Laro__ #8 Laro__ *
#teAhorroUnClickBait

Titular honesto: Científicos japoneses identifican un mecanismo por el cual la luz influye en la estructura celular de los guisantes, afectando su crecimiento y estabilidad:

Resumen honesto: Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka han descubierto que la exposición a la luz provoca una mayor acumulación de ácido p-cumárico en los guisantes. Este compuesto refuerza la adhesión entre las células, lo que resulta en tejidos más unidos y estables. El estudio sugiere que este mecanismo podría ser clave para desarrollar plantas más resistentes al estrés ambiental y optimizar su cultivo.
1 K 20

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