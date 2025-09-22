edición general
5 meneos
49 clics
Científicos afirman que una antigua civilización puede existir al otro lado de la galaxia

Científicos afirman que una antigua civilización puede existir al otro lado de la galaxia

Una nueva investigación afirma que las civilizaciones interestelares avanzadas en la Vía Láctea son raras. Si existen, calculan que estaría a uno 33.000 años luz de la Tierra y tendría que haber persistido durante más de 280.000 años. La aparición de vida puede no ser una rareza, pero el salto hasta complejas sociedades tecnológicas es mucho más improbable. Para ello un planeta no solo debe albergar agua y material orgánico, sino guardar un equilibrio frágil entre tectónica activa, niveles adecuados de O2 y CO2 y millones de años de estabilidad

| etiquetas: civilizaciones , extraterrestres , galaxia , universo
4 1 2 K 31 ciencia
11 comentarios
4 1 2 K 31 ciencia
#1 Pitchford
Pues si tiene que haber durado esa posible civilización extraterrestre más de 280.000 años para que todavía esté activa, la cosa pinta mal. Vamos, que lo más probable sería que estemos más solos que la una en esta galaxia. En cualquier caso, a una distancia probable de 33.000 años luz, las comunicaciones serían penosas, si algún agujero de gusano no lo remediara.
0 K 18
oliver7 #6 oliver7 *
#1 no pinta tan mal si se expande. De ahí el Bosque Oscuro. Yo creo que sí que hay civilizaciones que simplemente observan y estudian distintos sistemas estelares y les dejan crecer sin agentes externos. Quién sabe si lograron la comunicación en base al entrelazamiento cuántico u otros procesos que todavía no podemos detectar. Seríamos muy arrogantes si pensamos que ya logramos prácticamente todos los avances en física teórica y aplicada, o que poco más podemos hacer.
1 K 28
#2 hokkien
#1 a 1 año luz, ¿Las comunicaciones no serían penosas?
0 K 10
#3 Pitchford *
#2 Sí, a 33.000 años luz serían más bien imposibles, salvo posibles captaciones de información unilaterales, surgidas de allí hace 33.000 años..
0 K 18
sotillo #4 sotillo
#2 Hombre solo tienes que esperar un año, la gente no tiene paciencia luego que si tarda mucho una cita médica en Madrid
0 K 11
nopolar #5 nopolar
"Científicos afirman...", "El confidencial..." :palm:
3 K 58
#11 Pitchford
#5 En la noticia tienes el enlace al estudio... que más quieres?
0 K 18
#10 Dav3n
#5 El Chorridencial, se dice el Chorridencial, por favor, hablemos con propiedad xD
2 K 39
Connect #7 Connect *
Para darse condiciones de vida y que además sea inteligente como para desarrollarse y pervivir en el tiempo, se han de dar tantas variables y condicionantes, que es un puto milagro que exista vida en la Tierra.
0 K 12
meroespectador #8 meroespectador
O no....
1 K 14
jewel_throne #9 jewel_throne
Humanos, centauris, minbaris, drazis, drakhs, vorlons, sombras (estos dos últimos y algunos más son los primeros).....anda que no hay....
1 K 23

menéame