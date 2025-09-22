Científicos afirman que una antigua civilización puede existir al otro lado de la galaxia

Una nueva investigación afirma que las civilizaciones interestelares avanzadas en la Vía Láctea son raras. Si existen, calculan que estaría a uno 33.000 años luz de la Tierra y tendría que haber persistido durante más de 280.000 años. La aparición de vida puede no ser una rareza, pero el salto hasta complejas sociedades tecnológicas es mucho más improbable. Para ello un planeta no solo debe albergar agua y material orgánico, sino guardar un equilibrio frágil entre tectónica activa, niveles adecuados de O2 y CO2 y millones de años de estabilidad