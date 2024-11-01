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La ciclofobia en la Marina Alta

La ciclofobia en la Marina Alta

Un artículo que refleja una realidad incómoda: la convivencia entre ciclistas y conductores ¿Estamos fallando como sociedad?

| etiquetas: ciclofobia , ciclismo , seguridad vial , marina alta , accidentes tráfico
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4 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
#3 encurtido
Quizá la cuestión no sea si sobran ciclistas o coches. Quizá la pregunta correcta sea si estamos preparados, como sociedad, para convivir en un mismo espacio.

En mi opinión, claramente en una carretera donde se puede circular a 50km/h, incluso a 80-100km/h en muchos casos, no pueden circular juntos bicicletas y vehículos a motor. Quizá con arcenes anchos o carriles bici.

O el asco que dan los patinetes y sus usuarios, es porque estamos hasta los huevos de verlos hacer maniobras raras como cruzarse de carril a lo loco, ir adelantando pegados a los coches, o incorporarse a la calzada de forma imprudente.
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Tkachenko #1 Tkachenko
Sufro esta plaga de turistas diariamente. Menudo modelo de desarrollo económico :palm: :palm:
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javierchiclana #2 javierchiclana *
Maldita sea. Marina Alta quiere desbancar a MNM el liderato del hate a los portadores de licra de colorines :troll:
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devilinside #4 devilinside
Yo no tengo un problema de ciclofobia: odio a todo el mundo por igual
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menéame