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La ciclofobia en la Marina Alta
Un artículo que refleja una realidad incómoda: la convivencia entre ciclistas y conductores ¿Estamos fallando como sociedad?
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:
ciclofobia
,
ciclismo
,
seguridad vial
,
marina alta
,
accidentes tráfico
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#3
encurtido
Quizá la cuestión no sea si sobran ciclistas o coches. Quizá la pregunta correcta sea si estamos preparados, como sociedad, para convivir en un mismo espacio.
En mi opinión, claramente en una carretera donde se puede circular a 50km/h, incluso a 80-100km/h en muchos casos, no pueden circular juntos bicicletas y vehículos a motor. Quizá con arcenes anchos o carriles bici.
O el asco que dan los patinetes y sus usuarios, es porque estamos hasta los huevos de verlos hacer maniobras raras como cruzarse de carril a lo loco, ir adelantando pegados a los coches, o incorporarse a la calzada de forma imprudente.
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#1
Tkachenko
Sufro esta plaga de turistas diariamente. Menudo modelo de desarrollo económico
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#2
javierchiclana
*
Maldita sea. Marina Alta quiere desbancar a MNM el liderato del hate a los portadores de licra de colorines
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#4
devilinside
Yo no tengo un problema de ciclofobia: odio a todo el mundo por igual
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menéame
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En mi opinión, claramente en una carretera donde se puede circular a 50km/h, incluso a 80-100km/h en muchos casos, no pueden circular juntos bicicletas y vehículos a motor. Quizá con arcenes anchos o carriles bici.
O el asco que dan los patinetes y sus usuarios, es porque estamos hasta los huevos de verlos hacer maniobras raras como cruzarse de carril a lo loco, ir adelantando pegados a los coches, o incorporarse a la calzada de forma imprudente.