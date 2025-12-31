edición general
La CIA enseñó en secreto a Ucrania cómo atacar componentes cruciales de la infraestructura de refino de petróleo de Rusia [eng]

La campaña fue diseñada en junio de 2025, tras una reunión entre oficiales militares estadounidenses y miembros de la CIA. Se decidió que Ucrania se centrara exclusivamente en atacar refinerías de petróleo, en particular un dispositivo acoplador identificado por un experto de la CIA como un punto crítico y difícil de reemplazar. Su destrucción podía dejar una refinería fuera de servicio durante semanas. La CIA también asesoró a Ucrania sobre ataques contra la "flota fantasma" rusa en el Mar Negro y el Mediterráneo. [ accesible en modo lectura ]

#2 Juantxi
Es evidente que Ucrania ha sido una marioneta de norteamérica. Un juguete roto al que ya no se puede exprimir mucho más.
suppiluliuma #3 suppiluliuma
Voy a escribir algo que nunca había escrito o pensado antes. Ahí va: en general, sois unos pedazos de mierda, pero... ¡buen trabajo, CIA!
#6 anamabel
#3 Lo mismo les dijo Reagan cuando formaban a gente como Ben Laden. ¡Bravo mis muyahidines!
#4 arreglenenlacemagico
el zanahorio dejando que la CIA proporcione info , los ruso planistas deben estar disgustados,
Ucrania titere de USA no se dejan matar por los rusos e invadir :shit: deben ser que los ucranianos no saben lo que les conviene.
Si yo te doy una hostia y me la devuelves es que eres un titere Americano
#5 anamabel
#4 Efectivamente, el zanahorio, al igual que todos los presidentes de EEUU, defiende los intereses de su propia élite, y estos pasan por debilitar a Rusia y China. Por otro lado, si apoyas un golpe de estado en Ucrania, eso se traduce como un ataque a los intereses rusos, pues Rusia lo devuelve, no pasa nada.
