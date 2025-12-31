La CIA enseñó en secreto a Ucrania cómo atacar componentes cruciales de la infraestructura de refino de petróleo de Rusia [eng]

La campaña fue diseñada en junio de 2025, tras una reunión entre oficiales militares estadounidenses y miembros de la CIA. Se decidió que Ucrania se centrara exclusivamente en atacar refinerías de petróleo, en particular un dispositivo acoplador identificado por un experto de la CIA como un punto crítico y difícil de reemplazar. Su destrucción podía dejar una refinería fuera de servicio durante semanas. La CIA también asesoró a Ucrania sobre ataques contra la "flota fantasma" rusa en el Mar Negro y el Mediterráneo. [ accesible en modo lectura ]