Chuck Dixon publica imágenes de Batman como agente de ICE luchando contra Antifa [Eng]

Chuck Dixon publica una imagen de Absolute Batman como agente de ICE, luchando contra Antifa mientras continúan las guerras de sketches sobre la cultura del cómic. Ha recibido alrededor de 30.000 "me gusta" en Instagram y 173.000 en X, donde ha sido visto más de once millones de veces. Como era de esperar, ha habido multitud de reacciones, muchas de ellas resumidas en "Batman no haría eso" y "pero Absolute Batman sí". Absolute Batman es una nueva serie, parte del Universo Absoluto creado por Scott Snyder para DC Comics, que presenta a un Bruce

| etiquetas: chuck dixon , cómic , batman. ice , antifa
8 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
En vez de Batman, le pega más El Patriota
Veelicus #7 Veelicus
#2 Batman tambien le pega bastante, un tipo rico que el solito decide que es y que no es jusiticia y la aplica a su antojo
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#4 No pienso hablar de Selina Kyle en público.
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
Batman nunca fue un héroe, era un tipo capaz de regenerar la economía de una ciudad y de purgar todas las autoridades corruptas que sustentaban la actividad de los delincuentes y que eligió disfrazarse embutido en tecnología militar para darse de hostias por las noches con criminales que, sí ó sí, volverían a la calle dado el grado de corrupción de la justicia de Gotham.

Batman es un rico trastornado hijo de puta, educado por un exmilitar servil y pusilánime, que necesita de enemigos para existir.
#4 Tok_Tok
#3 ¿Batman te robo la novia? :troll:
frg #6 frg
#4 Siempre e imaginado a Batman como un "Sugar Daddy", utilizando a Petirrojo como la marioneta de sus brutales y oscuras fantasías.
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
Por puntualizar, Chuck Dixon fue guionista de Batman en los 90, la imagen no es oficial ni de nadie que trabaje hoy en día en DC.

El contexto:

Daniel Warren Johnson, dibujante del Absolute Batman Anual subió una imagen de Batman apalizando a un tipo del ICE. De hecho, el Absolute Batman Anual va de Batman apalizando supremacistas blancos.

Chuck Dixon, buen guionista, aunque siempre ha sido bastante facha, respondió con la imagen de Batman atacando a los antifa.

Y por añadir más contexto,…   » ver todo el comentario
