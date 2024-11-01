Chuck Dixon publica imágenes de Batman como agente de ICE luchando contra Antifa [Eng]  

Chuck Dixon publica una imagen de Absolute Batman como agente de ICE, luchando contra Antifa mientras continúan las guerras de sketches sobre la cultura del cómic. Ha recibido alrededor de 30.000 "me gusta" en Instagram y 173.000 en X, donde ha sido visto más de once millones de veces. Como era de esperar, ha habido multitud de reacciones, muchas de ellas resumidas en "Batman no haría eso" y "pero Absolute Batman sí". Absolute Batman es una nueva serie, parte del Universo Absoluto creado por Scott Snyder para DC Comics, que presenta a un Bruce