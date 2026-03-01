edición general
Choque de los médicos con Economía por los salarios que pagan las aseguradoras

Médicos autónomos que trabajan para compañías aseguradoras sanitarias llevan años denunciando ante la Administración que estas empresas les explotan, que les pagan miserias por sus procedimientos, que no abonan el material usado en las pruebas, que cada vez reciben sus honorarios con más retrasos... y que todo esto afecta a la calidad de la asistencia al paciente. Pero la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), órgano del Ministerio de Economía encargado de supervisar el mercado asegurador, no responde a estas denuncias.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
josde #4 josde
La solución es que dejen de prestar servicio en esas aseguradoras, que muchos trabajan en la publica y luego se van a ellas a seguir.
6 K 83
Veelicus #1 Veelicus
sanidad publica!
5 K 61
#6 Mustela *
#1 Por favor desalojen en orden...  media
0 K 11
#2 MPR
Está claro: el mercado se regula sólo, hay que cerrar esa agencia y las aseguradoras gastarán dinero en curar a sus pacientes (y en pagar a los médicos,...) como si no hubiera un mañana.

Visto de otro modo: esa agencia está cumpiendo su misión al 100% no haciendo nada y dejando al libre-mercado actuar. :roll:
1 K 18
sotillo #5 sotillo
#2 Y digo yo ¿Estos médicos saben lo que es una huelga y para que sirve? O mejor todavía ¿Y si dejan de trabajar por esos precios y condiciones?
2 K 22
#10 tropezon *
#5 La huelga ya la están haciendo en la pública, una semana al mes.

Algunos de esos médicos, durante esa semana, siguieron trabajando en la privada por la tarde.
0 K 18
almadepato #7 almadepato
Los mismos que quieren arruinar la pública.
0 K 11
#11 davidvsgoliat
Es el mercado, amigo.
0 K 11
#9 Galton
MIR, MIR, MIR o no MIR...
0 K 8
Bretenaldo #3 Bretenaldo
Tienen toda la razón en quejarse y seguro que algo se puede hacer contra actuaciones concretas de las aseguradoras, pero, en general es una cuestión que tiene que ver con el poder de negociación de estas compañías, que imponen condiciones miserables a los facultativos y hasta ahora han encontrado a profesionales dispuestos a trabajar en esas condiciones. Si se ha llegado a este punto es porque todavía los asegurados no consideran tan malo el servicio como para decidir que no les compensa. Y cuanto más se degrade la sanidad pública más fácil es que se acepte un peor servicio en la sanidad privada. Obviamente esto es para el público “general”. Quien tiene pasta podrá pagar una atención médica de calidad.
0 K 6
julespaul #8 julespaul
Pues hay médicos muy buenos, que trabajan unas horas en la privada, que no aceptan seguros.
0 K 6

