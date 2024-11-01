El choque entre valencianos y turistas holandeses apunta a algo más explosivo: el hartazgo a vivir en parques temáticos

La palabra “turismofobia”, antaño vista como exageración mediática, pasó a describir de un tiempo a esta parte un clima real: primero fueron las marchas masivas y denuncias de alquileres inasumibles, luego el salto a otro tipo de presión (pistolas de agua, precintos simbólicos, intervención de terrazas) y después la extensión del malestar a territorios icónicos como Baleares, donde las protestas en plena temporada alta buscaban precisamente herir la visibilidad turística para señalar que el éxito cuantitativo había devenido en un "sinvivir".