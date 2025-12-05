edición general
Choque entre EE. UU. y la UE por multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk

Furia en el Gobierno estadounidense por la sanción. Marco Rubio: "no es solo un ataque a X, sino un ataque a todas las tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros". "Los días de censura en línea a los estadounidenses han terminado". J. D. Vance: "la UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura". Brendan Car: "Europa está cobrando impuestos a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por sus propias regulaciones asfixiantes".

#5 mariopg
a ver cuánto tardamos en volver a tragar el semen de Rubio
pepel #3 pepel
Y vosotros deberíais apoyar el Derecho a la vida, y no a la industria armamentística. Ni a los genocidas.
#6 soberao *
Que hablen con Úrsula y en seguida lo arregla y que sancionen a todos los funcionarios de la UE relacionados con esta sanción, como han hecho con la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, y a ver si así la UE se mueve contra este atropello contra los derechos y las libertades de sus ciudadanos.
#7 Marisadoro *
Pilares de la UE democracia, libertad, igualdad, estado de derecho.. Twitter, Google...
security_incident #8 security_incident
Choque dice :foreveralone:
#2 tyrrelco
La virgen, qué cantidad de mierda puede vomitar está gente en el espacio de una entradilla.
#4 Grahml
#2 No se dan cuenta de que sin Europa, no existiría Estados Unidos.
Spirito #1 Spirito *
Es momento de que EEUU envíe a sus portaaviones a las costas de Europa, por terrorismo mediático. xD
