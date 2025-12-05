Choque entre EE. UU. y la UE por multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk

Furia en el Gobierno estadounidense por la sanción. Marco Rubio: "no es solo un ataque a X, sino un ataque a todas las tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros". "Los días de censura en línea a los estadounidenses han terminado". J. D. Vance: "la UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura". Brendan Car: "Europa está cobrando impuestos a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por sus propias regulaciones asfixiantes".