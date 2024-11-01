Chopper, personaje de One Piece, nombrado "Colaborador Oficial de MSF"

Tony Tony Chopper, el querido personaje de "ONE PIECE" (creado por Eiichiro Oda y publicado por Sueisha), ha sido nombrado colaborador oficial de Médicos Sin Fronteras (MSF) para ayudar a dar a conocer las actividades médico humanitarias de MSF en todo el mundo, tal y como ha anunciado Javid Abdelmoneim, Presidente Internacional de MSF. El sueño de Chopper es "convertirse en un médico capaz de curar a todos alrededor del mundo".