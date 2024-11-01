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Chopper, personaje de One Piece, nombrado "Colaborador Oficial de MSF"

Tony Tony Chopper, el querido personaje de "ONE PIECE" (creado por Eiichiro Oda y publicado por Sueisha), ha sido nombrado colaborador oficial de Médicos Sin Fronteras (MSF) para ayudar a dar a conocer las actividades médico humanitarias de MSF en todo el mundo, tal y como ha anunciado Javid Abdelmoneim, Presidente Internacional de MSF. El sueño de Chopper es "convertirse en un médico capaz de curar a todos alrededor del mundo".

| etiquetas: tony tony chopper , médicos sin fronteras , one piece
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6 comentarios
13 1 0 K 165 actualidad
neiviMuubs #1 neiviMuubs
Se habrá emocionado, fijo  media
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Chinchorro #4 Chinchorro
#1 Haría su baile de los halagos  media
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EvilPreacher #5 EvilPreacher *
#3 Supongo que por eso necesitan a un ser con superpoderes {0x1f630}
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
A ver si explica cómo se pone el sombrero para que los cuernos le queden fuera
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volandero #6 volandero
Los mejores bocatas. :-P
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menéame