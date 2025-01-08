edición general
2 meneos
14 clics
El chollo de Hacienda con la factura de la luz: ha ingresado casi 1.700 millones más que en 2024 al regularizar los impuestos

El chollo de Hacienda con la factura de la luz: ha ingresado casi 1.700 millones más que en 2024 al regularizar los impuestos

La partida que más dinero ha proporcionado a Hacienda es el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). El Ministerio de Hacienda ha ingresado hasta el mes de octubre un total de 6.575 millones de euros por las subidas y cambios impositivos introducidos este año, según el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado recogido por Europa Press. Entre las medidas que se introdujeron a comienzos de año y que han supuesto un ingreso extra a las arcas públicas se encuentra el IVA de

| etiquetas: hacienda , ivpee , iva , iee , déficit de tarifa , costes regulados
2 0 5 K -19 actualidad
13 comentarios
2 0 5 K -19 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 luckyy
Por qué no habla de lo que dejó de cobrar hacienda con la reducción del iva en la crisis de la pandemia?

Sensacionalista a no más poder!!!
5 K 70
Supercinexin #10 Supercinexin
#6 Exacto.

Ese impuesto que el gobierno de derechas del PP de Rajoy subió porque le salió de los cojones, en medio de "la crisis", y que el Gobierno de Sánchez + Unidas Podemos quitó para que las familias y las empresas tuvieran un respiro durante la Pandemia.

Cosicas que a los fachas se les olvida comentar. Por cualquier motivo. Por lo que sea.
1 K 40
BlackDog #11 BlackDog *
#10 Lo bajo por el COVID y ahora que tiene la oportunidad de no subirlo y dejarlo como antes de Rajoy va y lo sube dejándolo como lo dejo el gobierno de Rajoy, no veo que hay que agradecer ahí
0 K 7
Kantinero #9 Kantinero
Todos estos panfletos subvencionados viven de poner a parir a hacienda, empresarios demonizando a hacienda o pidiendo subvenciones y ayudas no falla.
2 K 41
#7 diablos_maiq
#5 annios ha de eso
2 K 40
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Déficit con mayor demanda
Unos ingresos que de momento no se han trasladado a las cuentas del sistema eléctrico.
El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.806,79 millones de euros en la novena liquidación, correspondiente al mes de septiembre.

En concreto, el total de ingresos fue de 8.959,80 millones de euros y los costes fueron de…   » ver todo el comentario
0 K 17
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El IVA de la electricidad al 21% ha proporcionado unos ingresos de 447 millones de euros hasta finales de octubre.

Pero no es el único impuesto. El IEE, el Especial a la Electricidad que se cobra en la factura de la luz y que tiene una tasa del 5,11% ha supuesto unos ingresos adicionales de 436 millones desde que se regresara a ese nivel desde primeros de año.

A todo ello hay que sumar el incremento neto de recaudación de 807 millones del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía…   » ver todo el comentario
0 K 17
#3 diablos_maiq
#1 ¿el 21% son 447 millones y el 5.11% son 436 millones? Algo no me cuadra ahí.
1 K 30
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 Creo recordar que el IVA subió del 16 al 21% y el IEE del 0,25 al 5,11%
Y el IPEE al 7%
1 K 11
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#3 Que mal huelen esos datos, no son verdaderos.
0 K 20
Mildranx #13 Mildranx
#3 el 5.11 es absoluto, el iva hay q tener en cuenta la deducción, es decir tu pagas el 21, pero la empresa se deducirá la compra, por la q la cifra es neta.
0 K 10
#4 Leon_Bocanegra
Muy buena noticia, sin duda.
0 K 12

menéame