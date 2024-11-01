Chipre critica al Reino Unido por no aclarar si bases en la isla se usan para atacar Irán

El portavoz gubernamental Konstantinos Letymbiotis expresó el «desagrado» porque el primer ministro británico, Keir Starmer, no haya asegurado de forma explícita que las bases de Akrotiri y Dekelia «en ningún caso serían utilizadas por motivos distinto del humanitario». Starmer confirmó ayer que, aunque el Reino Unido no participó en los ataques, sí ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, con el fin de «proteger a ciudadanos británicos y aliados».