Chipre critica al Reino Unido por no aclarar si bases en la isla se usan para atacar Irán

El portavoz gubernamental Konstantinos Letymbiotis expresó el «desagrado» porque el primer ministro británico, Keir Starmer, no haya asegurado de forma explícita que las bases de Akrotiri y Dekelia «en ningún caso serían utilizadas por motivos distinto del humanitario». Starmer confirmó ayer que, aunque el Reino Unido no participó en los ataques, sí ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes, con el fin de «proteger a ciudadanos británicos y aliados».

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Es que ojito, si las bases se usan para eso, pasarían a ser un objetivo militar. Poca broma
IkkiFenix #3 IkkiFenix
Pues si no lo aclara los más probable es que si
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Pues si ese es el caso que lo definan ya, puesto que entonces no estoy conforme con enviar la fragata. Así de sencillo.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Silencio administrativo. Quizá Chipre debería hacérselo mirar...
#6 albx
#1 Las bases son de soberanía británica, como Gibraltar, Chipre podrá pedir explicaciones a RU, pero no tiene poder decisorio ninguno.

Si atacan las base de Akrotiri no están atacando a la UE, están atacando a UK.
JackNorte #5 JackNorte *
No hace falta que lo aclare , es mas facil decir que no lo haga ya que asumir un riesgo de ser objetivo de una guerra ilegal por intereses de otro pais dudo que este en el acuerdo de la base. O si lo esta y es un problema es hora de revisar el contrato. No solo por ellos sino porque esta poniendo en riesgo a toda Europa , al hacer saltar otros acuerdos ajenos a la otan y al Reino Unido y sus intereses.
