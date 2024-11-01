edición general
Los chinos ya no creen en el Sueño Americano (Jabiertzo)  

En este vídeo os hablamos del fenómeno de la "kill line" en las redes sociales de China. Alude al mundo de los videojuegos, cuando apenas quedan unos píxeles en la barra de salud o vida. El juego sigue igual pero basta un golpe para que todo acabe. En términos sociológicos se refiere a la gente que vive al límite económico, con un nivel de deuda falta si llega una racha de mala suerte. Sin embargo, los chinos no se refieren a su sociedad sino a la estadounidense. Parece que están dejando de creer en el célebre "sueño americano".

Chinchorro #1 Chinchorro
Nadie con dos dedos de frente cree ya en el sueño americano.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Si tu sueño es que tus hijos tengan la experiencia de sufrir un tiroteo escolar, EEUU es el país del mundo que mejor se adapta
Chinchorro #8 Chinchorro
#5 O perder tu casa porque enfermas de cáncer. O que te maten a un hijo por mandarlo a comprar a la tienda del barrio. O que se muera tu mujer porque aún con un embarazo inviable que pone en riesgo su vida le impiden abortar. O tener que trabajar setenta horas diarias porque te tienes que pagar la insulina. O pagar una tarjeta de crédito con otra.
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#8 te ha quedado, que te asesinen en plena calle los camisas pardas
Chinchorro #11 Chinchorro
#10 Si, eso también. Que te peguen un tiro en la cara por estar grabándolos con el móvil.
Quién no ha soñado con algo así.
#2 laruladelnorte
¿Solo los chinos? ya hace tiempo que el sueño americano se ha convertido en pesadilla.
Barney_77 #17 Barney_77
#2 El chino nunca fue un sueño...
Mangione #12 Mangione
Lo tenía guardado para un momento así...  media
3 K 59
Connect #3 Connect
Pues en China si. De momento según Jabiertzo no es más que una suposición de algo que puede estar empezando a caer: "Parece que están dejando de creer". Un parece (nada seguro) están dejando (aún son pocos).

Imagino que son los que tienen dos dedos de frente. Lo que no me explico es como se sigue teniendo ese sueño americano, vistas las injusticias y desigualdades de ese país, donde los escalafones más altos están controlados por los mismos desde hace décadas para que no entren otros.
Barney_77 #19 Barney_77
China caerá, veremos su capacidad de reinventarse, que se que es mayor que al de cualquier país de europa mierdera. China saldrá y será el nuevo imperio en 20 años, pero caerá en crisis nomás tarde de 3 o 4 años.
Barney_77 #16 Barney_77 *
El sueño americano fue real, y sigue siendolo adaptado a las nuevas realidades. Esconderse del ICE, tener papeles y trabajar sin que te metan una bala entre las cejas.
eltxoa #13 eltxoa
El sueño americano, es que en usamerica, si te esfuerzas puedes prosperar.

Lamentablemente cuando tu sociedad llega a un punto de estancamiento el sueño este deja de cumplirse. El china, como aún están creciendo, todavía muchos pueden soñar. Aunque ya se está viendo que están al límite del cumplimento de expectativas.
#4 DonBoton *
La sociedad china está al borde del colapso con salarios que ya no dan para vivir en las ciudades trabajando 12 horas al día de lunes a sábado, y el cantamañanas este hablando de "sueño americano" xD xD xD xD xD
Chinchorro #6 Chinchorro *
#4 Augurio del colapso de China número ochocientos millones seiscientos cuarenta y dos mil trescientos trece.

Por suerte, la realidad es tozuda :troll:

Edit. Ay, perdona, que eres un febrero 2026. Al vertedero.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 xD xD xD xD xD xD fuente, tus cojones?
Chinchorro #9 Chinchorro
#7 Na, es un payasito, ni caso.
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#4 vas a ser muy popular en chineame.
estemenda #15 estemenda
#4 "Febrero de 2016", es que no falla. Hala al ignore.
Barney_77 #18 Barney_77
#4 Javierzo es un convencido del sistema. Te los puedes encontrar en EEUU, en España, Argentina, Venezuela, Francia...
