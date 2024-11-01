Los chinos ya no creen en el Sueño Americano (Jabiertzo)  

En este vídeo os hablamos del fenómeno de la "kill line" en las redes sociales de China. Alude al mundo de los videojuegos, cuando apenas quedan unos píxeles en la barra de salud o vida. El juego sigue igual pero basta un golpe para que todo acabe. En términos sociológicos se refiere a la gente que vive al límite económico, con un nivel de deuda falta si llega una racha de mala suerte. Sin embargo, los chinos no se refieren a su sociedad sino a la estadounidense. Parece que están dejando de creer en el célebre "sueño americano".