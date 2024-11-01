Los chinos ya no creen en el Sueño Americano (Jabiertzo)  

En este vídeo os hablamos del fenómeno de la "kill line" en las redes sociales de China. Alude al mundo de los videojuegos, cuando apenas quedan unos píxeles en la barra de salud o vida. El juego sigue igual pero basta un golpe para que todo acabe. En términos sociológicos se refiere a la gente que vive al límite económico, con un nivel de deuda falta si llega una racha de mala suerte. Sin embargo, los chinos no se refieren a su sociedad sino a la estadounidense. Parece que están dejando de creer en el célebre "sueño americano".
Quién no ha soñado con algo así.
Imagino que son los que tienen dos dedos de frente. Lo que no me explico es como se sigue teniendo ese sueño americano, vistas las injusticias y desigualdades de ese país, donde los escalafones más altos están controlados por los mismos desde hace décadas para que no entren otros.
Lamentablemente cuando tu sociedad llega a un punto de estancamiento el sueño este deja de cumplirse. El china, como aún están creciendo, todavía muchos pueden soñar. Aunque ya se está viendo que están al límite del cumplimento de expectativas.
Por suerte, la realidad es tozuda
