China ya no es la principal prioridad de seguridad del Pentágono [ING]

China ya no es la principal prioridad de seguridad para Estados Unidos, según la nueva Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono. El documento, que se publica cada cuatro años, afirma que la seguridad del territorio estadounidense y del hemisferio occidental es la principal preocupación del departamento, y añade que Washington ha descuidado durante mucho tiempo los "intereses concretos" de los estadounidenses. El Pentágono también afirma que ofrecerá un apoyo "más limitado" a los aliados de Estados Unidos.
Tienen un señor con maletín nuclear, que ya les dio un primer golpe de estado, posicionando tropas propias en estados contrarios políticamente,
Él Pentágono va a ser cómplice de subyugar a la población.
El autoritarismo nunca recula.
El documento de 34 páginas, publicado el viernes, refuerza en gran medida las posiciones políticas adoptadas por la administración Trump durante su primer año de… » ver todo el comentario