China ya no es la principal prioridad de seguridad del Pentágono [ING]

China ya no es la principal prioridad de seguridad para Estados Unidos, según la nueva Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono. El documento, que se publica cada cuatro años, afirma que la seguridad del territorio estadounidense y del hemisferio occidental es la principal preocupación del departamento, y añade que Washington ha descuidado durante mucho tiempo los "intereses concretos" de los estadounidenses. El Pentágono también afirma que ofrecerá un apoyo "más limitado" a los aliados de Estados Unidos.