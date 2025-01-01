China transforma arena en papel

Un equipo de la Universidad del Petróleo de China ha logrado un avance notable: la creación de papel sin utilizar árboles ni agua. El nuevo material, conocido como "papel de piedra", está fabricado a partir de arena del desierto rica en carbonato de calcio y residuos agrícolas, como tallos de algodón. Esta innovación representa una alternativa ecológica frente a la industria papelera tradicional, altamente dependiente de la deforestación y el consumo hídrico
| etiquetas: china , arena , papel , desierto