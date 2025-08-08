edición general
India suspende sus planes de comprar armas estadounidenses tras los aranceles impuestos por Trump (inglés)

Nueva Delhi ha suspendido sus planes de adquirir nuevas armas y aviones estadounidenses, según tres funcionarios indios familiarizados con el asunto, en lo que supone la primera muestra concreta de descontento de la India después de que los aranceles impuestos a sus exportaciones por el presidente Donald Trump llevaran las relaciones entre ambos países a su nivel más bajo en décadas.

Solinvictus #4 Solinvictus
No se como países como la india o brasil le plantan cara a naranjito y la EU le come la polla
#5 yokitolakaka
#4 somos tontos. Yo le cerraba las puertas a su mercado y me iría a China, Canada e incluso Latam
#6 BloodStar
#4 ¿"Plantar cara" de qué te sirve a tí concretamente? Ésto no es una pelea callejera ni el patio del colegio.

Yo lo que quiero es ser perjudicado lo menos posible por el chiflado naranja. Y si eso pasa por fimar papeles que no van a ninguna parte en la práctica, está bien hecho.
alpoza #9 alpoza
#4 por que ellos ya han elegido el otro bando.
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Estoy empezando a pensar que la amenaza y la extorsión no son el mejor sistema para establecer relaciones comerciales duraderas.
devilinside #8 devilinside
#2 Vaya sorpresa, eh
#11 Albarkas
#2 Seguro? :troll:
Porque con europa le ha funcionado bastante.
Malinke #7 Malinke
Si todo el mundo hiciese igual...
Vamos a interpretar todos los países el comercio mundial dejando le lado a EEUU, también perderán y tendrán que rectificar.
Ya, que dependemos de sus tecnológicas, pues este momento es precisamente para darnos cuenta de los errores cometidos por fiarnos de EEUU.
Cehona #10 Cehona
Al menos toman decisiones independientes, igual que nosotros, y van a dejar de comprar el F-35
#1 Galton
Lo de los polvos y los lodos... suma y sigue...
lobotomico2 #3 lobotomico2
"Segun tres funcionarios familiarizados con el asunto"

Lo meneo por las ganas, porque como noticia...
