India suspende sus planes de comprar armas estadounidenses tras los aranceles impuestos por Trump (inglés)

Nueva Delhi ha suspendido sus planes de adquirir nuevas armas y aviones estadounidenses, según tres funcionarios indios familiarizados con el asunto, en lo que supone la primera muestra concreta de descontento de la India después de que los aranceles impuestos a sus exportaciones por el presidente Donald Trump llevaran las relaciones entre ambos países a su nivel más bajo en décadas.
| etiquetas: aranceles , donald trump , india , armas estadounidenses
Yo lo que quiero es ser perjudicado lo menos posible por el chiflado naranja. Y si eso pasa por fimar papeles que no van a ninguna parte en la práctica, está bien hecho.
Porque con europa le ha funcionado bastante.
Vamos a interpretar todos los países el comercio mundial dejando le lado a EEUU, también perderán y tendrán que rectificar.
Ya, que dependemos de sus tecnológicas, pues este momento es precisamente para darnos cuenta de los errores cometidos por fiarnos de EEUU.
Lo meneo por las ganas, porque como noticia...