El PP acusa de manipulación mostrando un texto manipulado de la moción que aprobaron en Jumilla

Acusar de manipulación es una afirmación muy seria. Qué menos que no manipular afirmándolo. Es lo que ha ocurrido con una publicación compartida por el Partido Popular de la Región de Murcia en sus redes sociales, según la cual el veto aprobado por los 'populares' y Vox en Jumilla a los actos islámicos públicos es nada menos que mentira.
El texto finalmente aprobado no hace referencia alguna al islam y prohíbe todo lo que no sea deportivo o actividades del ayuntamiento. Y todavía tienen la cara dura de escribir otro artículo de mierda justificándose.
eldiario.es, panfleto de mierda a la altura de sus lectores habituales, top 1 de Menéame