edición general
22 meneos
102 clics
El PP acusa de manipulación mostrando un texto manipulado de la moción que aprobaron en Jumilla

El PP acusa de manipulación mostrando un texto manipulado de la moción que aprobaron en Jumilla

Acusar de manipulación es una afirmación muy seria. Qué menos que no manipular afirmándolo. Es lo que ha ocurrido con una publicación compartida por el Partido Popular de la Región de Murcia en sus redes sociales, según la cual el veto aprobado por los 'populares' y Vox en Jumilla a los actos islámicos públicos es nada menos que mentira.

| etiquetas: pp , jumilla , manipulación
19 3 0 K 167 actualidad
6 comentarios
19 3 0 K 167 actualidad
ayatolah #6 ayatolah
Yo añadiré que dice “...o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”. Es decir, que si el Ayuntamiento promociona o promueve un acto religioso en el polideportivo, en una interpretación literal, se podría hacer.
1 K 22
RoterHahn #2 RoterHahn
El manipulador que manipule, buen manipulador será.
1 K 17
victorjba #1 victorjba
Habló la tacones de... esto...
0 K 10
Anfiarao #4 Anfiarao
A los votantes de derechas les vale
0 K 10
J.P.S. #3 J.P.S. *
Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
0 K 6
SegarroAmego #5 SegarroAmego *
Vamos que han pillado a este panfleto manipulador de mierda con el carrito de los helados, para variar, y todos sus ilustrados palmeros progres se lo han tragado con patatas.

El texto finalmente aprobado no hace referencia alguna al islam y prohíbe todo lo que no sea deportivo o actividades del ayuntamiento. Y todavía tienen la cara dura de escribir otro artículo de mierda justificándose.

eldiario.es, panfleto de mierda a la altura de sus lectores habituales, top 1 de Menéame
0 K 5

menéame